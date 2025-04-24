Шмидт: нельзя забывать историю, надо продвигать память о героях Великой Отечественной войны

Григорий Азаренок, СТВ:

Это история Великой Отечественной войны, подвига всех народов Европы и мира в борьбе с коричневой чумой. Польский народ пострадал страшно в той войне. К сожалению, пострадал благодаря политикам, которые участвовали в Мюнхенском сговоре, которые участвовали в кормлении Гитлера, которые подписывали пакт с Гитлером в 1934 году, пакт Гитлера – Пилсудского был и так далее. Это все исторические моменты. Безусловно, Великая Отечественная война очень жестко прошлась как по Беларуси, так и по Польше. Вот сейчас эта история как воспринимается?

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:

Об истории нельзя забыть. Надо продвигать эту память, потому что это память о героях Великой Отечественной войны. Поляки вместе с Красной армией добывали Берлин. Это была дивизия Костюшко.

Григорий Азаренок:

Дивизия Костюшко. И Армия Людова еще была.

Томаш Шмидт:

Да, вместе с Красной армией добывали Берлин. Историческая память очень важна для людей. Очень важно, чтобы народ не забыл об этом. Если это потеряется, люди не будут знать, кто они. Мысль у этих глобалистов, чтобы этой памяти не было, чтобы люди думали о каких-то глупостях, чтобы забыли обо всем.