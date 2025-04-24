Шмидт: польская власть – это не власть для поляков, она просто польскоязычная

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья, глава фонда «Польская правда»:

Ну да, такая проблема, что польская власть – это не власть для поляков, это только польскоязычная. Польская власть ориентирована или на Евросоюз, или на Вашингтон и США, а теперь на администрацию Трампа. Если бы польские политики были ориентированы на польский народ, польских граждан, это было бы совсем хорошо. Но пока такой ситуации нет. Надо посмотреть, кто победит. Или победит администрация Трампа, честно надо сказать, или победит фон дер Ляйен и Брюссель. Многие люди говорят, что им уже надоели «Право и справедливость», «Гражданская платформа», никакой альтернативы нет. Третий в этой гонке – это Ментцен, это политик из Конфедерации, это тоже коалиция. Но у него, думаю, небольшие шансы, чтобы он победил на выборах. Непонятно, какой он политик, что он будет делать, если победит. Система в Польше – это система парламентско-президентская. Возможности президента не совсем большие. Что он может делать? На площадке международной политики немножко может делать. На площадке, которая касается военных, которая касается послов, номинаций послов. И тоже может блокировать, но не совсем блокировать, какие-то действия польского парламента, это называется президентское вето.