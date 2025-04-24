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Баскетболистки «Минска» победно стартовали в полуфинале женского ЧБ

24 апреля 2025 20:20
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В женском Чемпионате Беларуси по баскетболу стартовала полуфинальная серия. В первом поединке «Минск» на выезде одолел гродненскую «Олимпию», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На большой перерыв подопечные Ольги Подобед уходили с минимальным отрывом в три мяча. Однако в оставшееся время «горожанки» свое преимущество наращивали и праздновали уверенную викторию с результатом 68:47. В следующий раз соперники встретятся также в Гродно в субботу. 25 апреля борьбу начнет вторая пара полуфиналистов – лидер регулярного сезона «Горизонт» будет соперничать с «Горизонтом-2-РЦОП». Напомним, серии продлятся до трех викторий одной из команд.

# Баскетбол

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