Новости по тегу #Ирина Каржова

В центре внимания комиссий – соответствие санитарным нормам, состояние учреждений и территорий, оснащение классов, спортивных залов, столовых. Немаловажный аспект – обеспеченность кадрами. Но главное – безопасность детей.
Специалисты посещают школы, чтобы убедиться: подрастающее поколение будет получать образование в надлежащих условиях.
В Беларуси в новом учебном году стоимость пользования комплектом учебников составит 21 рубль.
Для того, чтобы записать детей в школу, необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении и медсправку.
Что нового будет на ЦЭ и ЦТ? Почему абитуриенты должны выбирать не бюджет, а специальность? Зачем нужны профильные классы? Есть ли отток выпускников школ из страны? Эти вопросы и не только обсудили спикеры ток-шоу «По существу».
«Посмотрите, какая школа рядом с вашим домом. Именно в этой школе вашему ребенку будет лучше всего».
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