Прямой эфир

Новости по тегу #Ирина Каржова

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ
29 августа 2025 06:30

Паспорта готовности к новому учебному году получили 100% школ

95% школ Беларуси получили паспорта готовности
18 августа 2025 06:15

95% школ Беларуси получили паспорта готовности

В Минобразования рассказали, сколько будет стоить пользование школьными учебниками
16 июля 2025 07:50

В Минобразования рассказали, сколько будет стоить пользование школьными учебниками

В Беларуси стартовал приём документов в школу. Рассказываем, как изменился процесс в 2025 году
15 июня 2025 18:21

В Беларуси стартовал приём документов в школу. Рассказываем, как изменился процесс в 2025 году

Что изменилось для первоклассников, выпускников и студентов? Большой разбор белорусского образования
31 марта 2025 19:09

Что изменилось для первоклассников, выпускников и студентов? Большой разбор белорусского образования

Как устроить ребенка в первый класс? Есть изменения – вот что должны знать родители
31 марта 2025 16:47

Как устроить ребенка в первый класс? Есть изменения – вот что должны знать родители

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января
24 января 2024 11:06

Более 50 тысяч школьников сдадут репетиционный ЦЭ 27 января

«Современные учебники имеют QR-коды». Как учащиеся могут использовать гаджеты в школах Беларуси?
05 сентября 2023 19:33

«Современные учебники имеют QR-коды». Как учащиеся могут использовать гаджеты в школах Беларуси?

Уроков нет. Как будут проходить шестые школьные дни в новом учебном году?
05 сентября 2023 19:32

Уроков нет. Как будут проходить шестые школьные дни в новом учебном году?

Практичность и классика. Какие цвета школьной формы популярны у белорусов?
05 сентября 2023 19:28

Практичность и классика. Какие цвета школьной формы популярны у белорусов?

Профильный класс под кураторством вуза. Как изменится обучение в новом учебном году?
31 августа 2023 18:35

Профильный класс под кураторством вуза. Как изменится обучение в новом учебном году?

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации
11 апреля 2023 13:42

В Министерстве образования рассказали о преимуществах новой итоговой аттестации