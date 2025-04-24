Пока прибалтийские политики ищут деньги для военных – внутренняя ситуация движется к состоянию хаоса. Вслед за экономическими и социальными трудностями появился вопрос качества продовольствия. Власти Латвии отозвали партию литовского холодного супа после обнаружения опасных осколков стекла в продукте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные СМИ, это уже не первый случай, подрывающий доверие потребителей к качеству товаров на полках магазинов. И латвийцы не хотят покупать сомнительные продукты. Вместо этого многие жители приграничных районов ездят за продуктами в Беларусь, где за меньшие деньги можно получить более качественные товары. Но и на этом трудности не заканчиваются. Местным приходится преодолевать ограничения на пересечение границы, введенные официальной Ригой.