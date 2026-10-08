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Новости по тегу #ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

РТ по-новому! Для абитуриентов запускают трехмодульную систему подготовки
08 октября 2026 07:12

РТ по-новому! Для абитуриентов запускают трехмодульную систему подготовки

Выпускница из Минска набрала 400 балов на ЦЭ и ЦТ – узнали у юной белоруски, как ей это удалось
06 июля 2026 12:02

Выпускница из Минска набрала 400 балов на ЦЭ и ЦТ – узнали у юной белоруски, как ей это удалось

В Беларуси началась выдача сертификатов централизованного тестирования
01 июля 2026 13:59

В Беларуси началась выдача сертификатов централизованного тестирования

Приемная кампания-2026 – математика и английский язык стали лидерами по числу стобалльников
22 июня 2026 17:22

Приемная кампания-2026 – математика и английский язык стали лидерами по числу стобалльников

В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ
22 июня 2026 11:25

В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ

В Беларуси проходит резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования
22 июня 2026 09:12

В Беларуси проходит резервный день для сдачи централизованных экзамена и тестирования

Более 140 выпускников написали ЦЭ по предмету на выбор в резервный день
20 июня 2026 11:48

Более 140 выпускников написали ЦЭ по предмету на выбор в резервный день

Более 350 абитуриентов сдают ЦТ в первый резервный день
18 июня 2026 08:20

Более 350 абитуриентов сдают ЦТ в первый резервный день

Как сдать ЦЭ на 100 баллов? О секрете успеха рассказали выпускники, набравшие высший балл
12 июня 2026 15:51

Как сдать ЦЭ на 100 баллов? О секрете успеха рассказали выпускники, набравшие высший балл

В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни
11 июня 2026 07:56

В Беларуси завершается регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ и ЦЭ в резервные дни

Набрали 100 из 100! Пообщались с выпускниками, которые сдали ЦЭ на высший балл
09 июня 2026 17:43

Набрали 100 из 100! Пообщались с выпускниками, которые сдали ЦЭ на высший балл

В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни
08 июня 2026 08:26

В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни