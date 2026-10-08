Новости по тегу #ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Каждый модуль включает полноценное тестирование по тем же правилам и на тех же бланках, которые используются на централизованном экзамене и централизованном тестировании.
Она не стала золотой медалисткой, но доказала самой себе и всем вокруг: 400 баллов – это реально. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – София Бричкалевич, выпускница гимназии № 33 г. Минска.
В этом году ЦТ сдавали больше 48 тысяч человек. Нагрузка на пункты выдачи огромная.
Главный феномен июня 2026 года – это физика. Количество «соток» здесь выросло почти в 4 раза: 43 абсолютных результата против скромных 11 в 2025 году.
Всего за два резервных дня возможностью проверить свои знания воспользовались более 140 выпускников школ и колледжей. Это те, кто пропустил основные даты экзаменов по уважительным причинам.
ЦЭ будет сдавать 121 человек: 101 – по русскому языку, еще 20 – по белорусскому. ЦТ напишут 165 участников.
В числе самых популярных – математика, биология и история Беларуси в контексте всемирной истории.
Это шанс для тех, кто пропустил основные сроки по уважительной причине – например, из-за болезни.
В успехе выпускников также колоссальная доля труда их наставников. Упор при подготовке шел не на заучивание правил и формул, а на умение видеть подвох в условии и применять знания в нестандартной формулировке.
Шанс получить сертификат позже основного потока есть только у тех, кто пропустил экзамены по уважительным причинам.
Сами юные эрудиты признаются: задания были строго из школьной программы, а главным соперником на экзамене стало волнение.
Пройти испытания смогут абитуриенты, которые пропустили основной этап по уважительным причинам – например, из-за болезни. Факт нужно обязательно подтвердить документально.
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