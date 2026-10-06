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Новости по тегу #Высшее образование в Беларуси

На филфаке БГУ прошла встреча студентов и выпускников
06 октября 2026 17:47

На филфаке БГУ прошла встреча студентов и выпускников

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси
10 сентября 2026 11:25

Ярмарки вакансий для студентов проходят в университетах Беларуси

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ
09 сентября 2026 06:53

Диалоговая площадка по содействию трудоустройства студентов «Учись и работай» прошла на юрфаке БГУ

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ
02 сентября 2026 07:04

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ

Ректор «МИТСО» рассказал, что в университете актуализирован ряд новых специальностей
01 сентября 2026 17:16

Ректор «МИТСО» рассказал, что в университете актуализирован ряд новых специальностей

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции
01 сентября 2026 17:04

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции

Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске
28 августа 2026 17:09

Около 600 новобранцев Академии и Колледжа МВД принесли присягу в Минске

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ
25 августа 2026 17:27

Общежития открыли свои двери! Посмотрели, в каких условиях будут жить студенты БГУ

Вступительная-2026 – какие специальности выбирают белорусские абитуриенты?
02 августа 2026 17:14

Вступительная-2026 – какие специальности выбирают белорусские абитуриенты?

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси
28 июля 2026 17:30

Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси

Абитуриентам военных вузов Беларуси стоит готовиться к росту проходных баллов
19 июля 2026 17:54

Абитуриентам военных вузов Беларуси стоит готовиться к росту проходных баллов

Нужен ли диплом при устройстве на работу? Ответила карьерный консультант
15 июля 2026 17:57

Нужен ли диплом при устройстве на работу? Ответила карьерный консультант