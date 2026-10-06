Новости по тегу #Высшее образование в Беларуси

В одной аудитории собрались около 100 студентов и выпускников разных лет.
Все это – часть проекта «Учись и работай».
Инициатива «Учись и работай» стартовала в июне по поручению Президента. Ее цель – помочь студентам устроиться на работу по специальности еще до получения диплома.
Белорусский государственный медуниверситет начал учебный год для более чем 1600 будущих врачей.
«Основная задача – это практикоориентированный подход», – добавил Владимир Поздняков.
После масштабной реконструкции открылся 15-й корпус вуза на Борисовском тракте – легендарный «корабль» белорусского инженерного образования. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр образования Андрей Иванец.
Новобранцы приняли участие в торжественной церемонии, которая прошла на площади Государственного флага в Минске.
Первокурсников заселяют всех без исключения, получают места и студенты-льготники.
Сегодня в университеты берут только тех, кто без труда найдет себе работу. Более того, это рабочее место зачастую уже обеспечено и ждет, когда молодой специалист получит заветный диплом.
Более 5 тысяч 300 человек зачислены без вступительных испытаний – это победители олимпиад, медалисты, выпускники Национального детского технопарка, отличники из вузовских лицеев и победители конкурсов профмастерства.
Об особенностях вступительной кампании в военные учебные заведения Беларуси рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
«Ответственность мам, которые во что бы то ни было хотят, чтобы ребенок получил высшее образование. Пожалуйста, слушайте своих детей, чего хотят ваши дети».
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