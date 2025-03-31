Сын пошёл в силовые структуры – директор школы рассказала о семье из Латвии, переехавшей в Беларусь

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Юлия Кулаковская:

И скажу вам, что это коренные латыши, приехавшие сюда и решившие, что для жизни и роста их детей им не подходит то, что происходит сейчас в их стране. Они выбрали Беларусь для своего продолжения жизни. На сегодняшний день у нас первый ребенок заканчивает 11 класс. Это было 4 года назад. И в качестве своего дальнейшего жизнеустройства он выбрал силовые структуры Республики Беларусь. Ребенок стоял на Посту № 1 города-героя Минска. И это определило его дальнейшую жизнь.

Алена Сырова:

Языкового барьера, наверное, не было?

Юлия Кулаковская:

Нет, не было. Очень быстро они адаптировались.