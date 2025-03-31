Сын пошёл в силовые структуры – директор школы рассказала о семье из Латвии, переехавшей в Беларусь
На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.
Юлия Кулаковская, директор средней школы № 134 Минска им. Т.С. Мариненко:
У нас приехали латыши, семья латышей.
Алена Сырова, СТВ:
Вот это адаптация, освоение предметов.
Кирилл Казаков, СТВ:
История политических мигрантов сюда, потому что здесь лучше.
Юлия Кулаковская:
И скажу вам, что это коренные латыши, приехавшие сюда и решившие, что для жизни и роста их детей им не подходит то, что происходит сейчас в их стране. Они выбрали Беларусь для своего продолжения жизни. На сегодняшний день у нас первый ребенок заканчивает 11 класс. Это было 4 года назад. И в качестве своего дальнейшего жизнеустройства он выбрал силовые структуры Республики Беларусь. Ребенок стоял на Посту № 1 города-героя Минска. И это определило его дальнейшую жизнь.
Алена Сырова:
Языкового барьера, наверное, не было?
Юлия Кулаковская:
Нет, не было. Очень быстро они адаптировались.