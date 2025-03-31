Как устроить ребенка в первый класс? Есть изменения – вот что должны знать родители

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Ирина Каржова, начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:

Посмотрите, какая школа рядом с вашим домом. Именно в этой школе вашему ребенку будет лучше всего. А если ответить на ваш вопрос, который вы задали, нормативная база по приему в первый класс в Министерстве образования готова, и она недвижима. Но в этом году мы сделали шаг навстречу родителям, чтобы этот механизм приема документов в первые классы сделать более прозрачным, понятным, открытым для родителей. За каждым учреждением образования закрепляется микрорайон. Дети, которые проживают в этом микрорайоне, в первую очередь зачисляются в учреждение образования. Что мы сделали? До 1 апреля каждый учредитель должен пересмотреть микрорайон своего учреждения образования. За счет чего может измениться микрорайон? Построили новую школу. За ней нужно закрепить дома? Нужно закрепить дома. Построили новые дома. Их нужно закрепить за какой-то школой? Их нужно закрепить за какой-то школой. Проанализировали наполняемость школ. Стоят две школы недалеко друг от друга, но одна переполнена, работают две смены, а другая не дотягивает. Нужно сделать равномерно, нужно сделать в помощь родителям.

5 апреля информация о закрепленных микрорайонах должна появиться на сайте учреждений образования. А с 10 апреля на сайте каждого учреждения образования должна быть сделана вкладка «Прием в первый класс», где будет размещена основная информация, касающаяся, какие документы нужно принести, в какие сроки эти документы нужно принести.

Мы сказали, что в учреждении образования должна работать горячая линия, чтобы родители могли позвонить и задать вопрос, что мне делать дальше, мне непонятно. Мы сказали, что в каждом учреждении образования должна быть создана комиссия. Комиссия по приему документов. И эта комиссия должна работать в удобное время для родителей. Это и в первой половине дня, и во второй половине дня.

На сайте учреждения образования должна быть размещена информация о прозрачности. Сколько мы должны принять в первые классы детей? Сколько уже на данный момент подано документов от тех, кто проживает в микрорайоне, которых возьмут в обязательном порядке, сколько подано заявлений на свободные места. И эта информация будет обновляться ежедневно после приема работы комиссии в первой половине дня и во второй половине.