Иванец: закрепляемость учителей на первом рабочем месте составляет порядка 70-75%

На старте. Как пройдет вступительная кампания 2025 в вузы и ссузы? Где появятся новые специальности? Хватит ли всем желающим баллов? И как адаптируются школьные новации на практике? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с представителями педагогической среды и руководителями профильного ведомства проведут большой образовательный срез – чуть больше времени, отведенного на один урок.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Что для нас еще важно, кроме подготовки педагогов? Это закрепление на первом рабочем месте. Сегодня мы видим то, что стабильно мы имеем порядка 70-75 % закрепления после двухлетнего срока работы наших будущих учителей. Это один из самых высоких по всем отраслям процентов. Но мы стремимся к тому, что в некоторых районах страны у нас есть и 95 % закрепляемость. Уверен, что подписание главой государства указа об арендном жилье, позволит нам эту цифру существенно увеличить.

В первую очередь, это Минский район. Потому что мы прекрасно понимаем, близость к столице накладывает свой отпечаток. И, собственно говоря, иногда это касается и других районов вокруг областных центров. Потому что эта маятниковая миграция, в том числе касается и системы образования.