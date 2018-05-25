Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран

Новости Беларуси. Байкеров из 20 стран собрал в эти дни Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Байкеров из 20 стран собрал в эти дни Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более пяти тысяч любителей скорости и драйва приехали на крупнейший мотофестиваль стран СНГ. Чтобы попасть сюда, некоторые участники преодолели несколько тысяч километров.
Самая зрелищная часть – мотопарад, пройдет 26 мая. А по центральным улицам проедут мотоколонны. Участники признаются, что на брестский байк-фест они едут с особым удовольствием.