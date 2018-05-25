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Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран

25 мая 2018 14:29
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Новости Беларуси. Байкеров из 20 стран собрал в эти дни Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран-1

Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран-3

Более пяти тысяч любителей скорости и драйва приехали на крупнейший мотофестиваль стран СНГ. Чтобы попасть сюда, некоторые участники преодолели несколько тысяч километров.

Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран-6

Самая зрелищная часть – мотопарад, пройдет 26 мая. А по центральным улицам проедут мотоколонны. Участники признаются, что на брестский байк-фест они едут с особым удовольствием.

# Байкеры в Беларуси # общество # Фотофакт

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