Беспечные ездоки. В Бресте на мотофестиваль приехали байкеры из 20 стран

Новости Беларуси. Байкеров из 20 стран собрал в эти дни Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более пяти тысяч любителей скорости и драйва приехали на крупнейший мотофестиваль стран СНГ. Чтобы попасть сюда, некоторые участники преодолели несколько тысяч километров.