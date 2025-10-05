Русый – о поручениях Президента: должны выполняться качественно и в срок

Недавний Шклов и Городец помните, где Президенту хотели показать высокие технологии в АПК, дроны над кукурузой, а он просто заглянул за забор.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Во-первых, я хотел бы сказать еще раз как человек, который очень долго работает в системе управления, в системе государственной службы, поручения Президента должны выполняться вовремя, качественно и в срок.

Качество – это основа технологического процесса. Вы затронули дрон, это один из элементов современной технологической цепочки качественного и своевременного выполнения работ. Где есть технология, там есть залог. А дрон – это один из элементов, который позволит оперативно внести минеральные удобрения, средства защиты, независимо: погода дождливая, высокое или низкое растение. Поэтому у нас таких технологических направлений очень много. Самое главное – человек.

Мне один из программистов говорил, когда мы в столбик складывали и вычитали математические действия, а потом пошли счеты, то это уже искусственный интеллект. Я прошел арифмометр, потом были вычислительные машины. Или вот логарифмическая линейка. Полеты в космос, космические аппараты, атомные подводные лодки – это все логарифмической линейкой считали. Вот там уже искусственный интеллект тоже заложен. Но самое главное, человек был, есть и остается, потому что это жизнь, это основы.