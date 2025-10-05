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Русый – о поручениях Президента: должны выполняться качественно и в срок

05 октября 2025 18:08
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Недавний Шклов и Городец помните, где Президенту хотели показать высокие технологии в АПК, дроны над кукурузой, а он просто заглянул за забор.

Русый – о поручениях Президента: должны выполняться качественно и в срок-2

Это кошмар, ужас и полная бесхозяйственность – Лукашенко раскритиковал состояние полей в Городце.

Кто может помочь справиться с бесхозяйственностью и равнодушием, попытались разобраться в программе «Суровый взгляд». 

Русый – о поручениях Президента: должны выполняться качественно и в срок-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству: 
Во-первых, я хотел бы сказать еще раз как человек, который очень долго работает в системе управления, в системе государственной службы, поручения Президента должны выполняться вовремя, качественно и в срок. 

Качество – это основа технологического процесса. Вы затронули дрон, это один из элементов современной технологической цепочки качественного и своевременного выполнения работ. Где есть технология, там есть залог. А дрон – это один из элементов, который позволит оперативно внести минеральные удобрения, средства защиты, независимо: погода дождливая, высокое или низкое растение. Поэтому у нас таких технологических направлений очень много. Самое главное – человек. 

Мне один из программистов говорил, когда мы в столбик складывали и вычитали математические действия, а потом пошли счеты, то это уже искусственный интеллект. Я прошел арифмометр, потом были вычислительные машины. Или вот логарифмическая линейка. Полеты в космос, космические аппараты, атомные подводные лодки – это все логарифмической линейкой считали. Вот там уже искусственный интеллект тоже заложен. Но самое главное, человек был, есть и остается, потому что это жизнь, это основы.

# Государственная политика # Михаил Русый

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