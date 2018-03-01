Аварийный мост в Житковичах и поставка белорусской «молочки». О чём говорили с Александром Лукашенко 1 марта

Новости Беларуси. Одна из резонансных тем последних месяцев – аварийный мост через Припять – 1 марта обсуждалась на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая переправа, которая соединит, а точнее, воссоединит Житковичи и Туров, должна быть возведена в 2018 году. Такую задачу глава государства поставил перед правительством. Напомним, этот мост был ежедневной и кратчайшей дорогой для десятков жителей Житкович, которые добираются на работу на крупнейшее молочное предприятие Полесья в Турове. Но не только они, конечно. Сейчас, чтобы преодолеть эти 15 километров, нужны долгие часы объездного пути.

Александр Лукашенко подчеркнул, что весной намерен посетить этот район. Также на встрече с вице-премьером обсудили проблемные вопросы с поставками нашего молока в Россию. Живописные виды на Припять жителей этих районов сейчас, к сожалению, не радуют. Природное богатство в эти дни превратилось в настоящее водное препятствие. Движение по привычному маршруту запрещено: и для авто, и для пешеходов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Движение по мосту через Припять было перекрыто в декабре 2017 года из-за трещины в конструкции. А ведь аварийный мост был ключевым звеном инфраструктуры Полесья. Сразу для нескольких предприятий и, конечно, жителей. До ближайших мостов в Пинске и Мозыре примерно 140 километров! На ЧП отреагировали сразу же: навели пантонный мост. Но, к сожалению, это спасает не всегда. Особенно зимой, когда натягивающие тросы могут не выдержать потока льда. Да и организованная водная переправа в такие холода дает сбои. Как бы то ни было, всё это временные решения. Никаких неудобств для жителей быть не должно. Поэтому новый мост через Припять, связывающий Житковичи и Туров, нужно построить за этот год. Такую задачу сегодня, 1 марта, поставил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К сожалению, что было построено в советские времена – эти мосты – имеют проблемы. Плохо, что неожиданно это произошло. За этот год мост должен быть построен там – новый мост. Это твоя родина. И не чужие мне полешуки там живут. Я там тоже живу, хоть короткий промежуток времени, но там живу. Это негоже будет, если Президент туда приедет, а люди будут жаловаться. Они понимают, что беда произошла. Всякое бывает, но люди не должны страдать. Надо организовать подвоз с одного берега до Турова, с этого – до Житкович, чтобы люди могли перемещаться. Сделать всё, чтобы люди могли переходить через речку. Или вы перевозить их будете. Люди – хотя бы те, которые на работу едут. Не отдыхать уже, а на работу. За год мост должен быть восстановлен. Новый мост. Там всё сделано – проектанты запроектировали. Работать они умеют: мы такой мост построили за один год в Копыси. Ты знаешь этот мост. Вот такой надо мост построить, чтобы он на века остался, а не так, как мы когда-то сделали. Я буду весной там, и не дай Бог люди начнут жаловаться, что мы не соприкоснулись с этой проблемой. Смотрите и другие мосты аналогичные. У нас там есть проблемы. Не надо ждать, пока опять где-то что-то лопнет или треснет. Ну что делать? Надо укреплять, переделывать эти мосты. Может быть, еще дополнительные опоры подвести, но так, чтобы они держались и служили. Сроки реальные – тут же подхватывают дорожники. Архитектурный проект реконструкции стационарного моста готов, документация проходит экспертизы.

Сергей Савич, заместитель председателя Житковичского районного исполнительного комитета:

Транспортное сообщение между Житковичами и Туровом очень важно для региона, очень важен для людей. Ледокол будет постоянно базироваться у нас на территории. В случае необходимости будет задействован. Впрочем, таких актуальных тем, сегодня, 1 марта, во Дворце Независимости обсудили немало. К примеру, молочка.

В конце февраля заговорили: Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки в Россию молока и ряда молочной продукции белорусского производства. В «запретном списке» – сливки и сухая сыворотка. Президент здесь непреклонен: без ответа такие вещи уж точно не останутся. Александр Лукашенко:

Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезены из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко. Ну так мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пускай россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы объелись новозеландским молоком. Поэтому ты был в Москве, был в правительстве. Меня интересует, как решается этот вопрос. В проблемных вопросах разбираться начали сразу. Многочисленные доклады, встречи в правительстве с российской стороной. Нашу позицию рассказали. С самого первого дня в курсе ситуации и Михаил Русый. Вице-премьер сегодня заверит журналистов: Беларусь и Россия нашли подходы к урегулированию вопросов по поставкам молока.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В прошлом году мы почти 4 миллиона тонн в пересчете на молоко и молочную продукцию реализовали на рынках Российской Федерации. От 300 до 500 долларов – наше сухое молоко дороже, чем мы то, что они завозили из других стран. Поэтому демпинга никакого нет, надо работать. Подготовили дорожную карту, сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства России и Беларуси по выводу тех предприятий, на которые наложены ограничения. Мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже Российской Федерации. Сейчас занимаемся разработкой балансов спроса и предложения поставок в Россию белорусского продовольствия. Речь идет о конкретных объемах, разложить всё намерены по месяцам. Это и не только совсем скоро хотят рассмотреть на совместной коллегии аграрных ведомств. Вместе с тем не нужно забывать и то, что Россия – партнер, понятно, не единственный. «Вкус» нашей продукции знают в мире.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь:

За прошлый год экспортировано сельхозпродукции в 70 стран мира, в том числе молочной продукции в 46 стран мира. Кстати, у нас есть интересный факт – Китайская Народная Республика, за прошлый год экспорт молочных товаров в Китай вырос в 6,3 раза, достиг объема 4,4 тысячи тонн. В целом же по итогам 2017 года экспорт белорусской продукции растениеводства составил 431 миллион долларов. Только картофеля мы поставили на 30 % больше, чем в прошлом году. С одной стороны, неудивительно – это наш «фирменный продукт». С другой, это еще и показатель: качество наших продуктов знают и ценят. Об этом не единожды скажут сегодня, 1 марта.

Второй международный форум «Беларусь аграрная» собрал в Минске около двух сотен участников из Беларуси, России и Польши.

Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного Союза России:

Рынок России большой. Мы рады здоровой конкуренции, потому что это повышает наше желание выдавать такой же качественный, вкусный, в такой ценовой категории продукт. Грандиозные у наших аграриев и планы. В 2018 году экспорт сельхозпродукции намерены увеличить более чем на 7 %. А еще собрать настроены не менее 9 миллионов тонн зерна. Но все-таки будет ли нынешний год таким богатым и урожайным?

Александр Лукашенко интересуется: как обстоят дела в сельском хозяйстве, что настораживает и как выдерживают наши животноводческие комплексы, построенные по новейшим технологиям? Вопросы закономерны. Настраиваться на работу нужно уже сейчас. Аграрии с эти согласны.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Поставлены планы получения урожайности по всем сельскохозяйственным культурам. В основу ложится не только вал получения, но и выходить на экономику. Чтобы урожай, который мы получим, принес деньги, за которые мы могли бы в дальнейшем развиваться. И если в нашем аграрном ведомстве чем похвастаться есть, то ситуация в сфере лесного хозяйства – наболевший вопрос.