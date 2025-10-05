AURUS показал линейку одежды на «ИННОПРОМе» – кашемировые ткани для коллекции сделаны на «Камволе»

Минск на неделе принял международный промышленный форум «ИННОПРОМ», где, в частности, обсуждались сумки и одежда. Aurus – тот, что из кортежа Владимира Путина, представил коллекцию одежды и аксессуаров. И там сумки по цене электрокара, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Александр Глазырин, коммерческий директор Aurus Cashmere и Aurus Collection: У нас две компании: Aurus Cashmere и Aurus Collection. Aurus Collection занимается производством сумок, обуви. Все производство находится в Москве. Вся фурнитура у нас изготавливается из серебра и проходит через пробирную палату во избежание подделок со стороны Китая и тому подобного. Кашемировые ткани сделаны в Беларуси на «Камволе».

Совместный крутой проект получился. Мы привозим пряжу, по нашему техническому заданию «Камволь» делает ткани, мы из этих тканей делаем одежду. Пока мы ограничились только ЦУМом, в следующем году планируем открыть отдельно бутик в центре Москвы. В Беларуси, наверное, будем открывать, но уже в конце следующего года.

Интерес со стороны белорусских жителей есть, и он очень огромный. Чтобы вы понимали, вчера приходили человек семь, которые говорят: продайте, пожалуйста, сумку. Я говорю: ребят, мы не можем продать, давайте все через официальный сайт или приезжайте в ЦУМ и покупайте.