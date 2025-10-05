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Трамп матом выругался с Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС

05 октября 2025 19:35
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Трамп матом выругался с Нетаньяху по поводу сделки с ХАМАС-0

Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался на сомнения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу соглашения с ХАМАС, призвав его признать успех. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Axios.

«Не понимаю, почему ты всегда такой… недовольный», – сказал Трамп.

Разговор состоялся на фоне готовности Израиля направить делегацию для обсуждения первого этапа плана Трампа, связанного с освобождением заложников.

ХАМАС согласился освободить живых израильтян и передать тела погибших. Трамп ранее предупреждал о серьезных последствиях, если движение не примет его предложение к концу недели.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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