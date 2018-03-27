Путь в 170 километров за два дня. В Житковичский район из Пинска прибыла паромная переправа

Новости Беларуси. Паромная переправа, которая свяжет припятские берега в Житковичском районе, прибыла к месту назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь почти в 170 километров преодолен менее чем за двое суток. В ближайшие дни специалисты рассчитывают завершить работы по обустройству причалов. После этого паром сможет перевозить людей и автомобили. За один рейс – до 50 пассажиров, 5 фур и до 25 легковых машин.

Напомним, паромную переправу создавали на Пинском судостроительном заводе на основе бывшей баржи в течение двух месяцев. Она поможет решить транспортную проблему, возникшую в результате закрытия аварийного моста.