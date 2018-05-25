«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан

Она всегда носит с собой хорошее настроение и хранит его в маленьком черном блокноте. В нем же цветут сады, греются на солнышке коты, и люди проживают свои судьбы. Мизансцены из жизни легкими движениями художницы превращаются в интересные скетчи, другими словами, художественные наброски. Всего-то надо – самая простая канцелярская атрибутика: карандаши, маркеры, ручки да бумага. Минимум средств – максимум выразительности.

Елизавета Емильянова, иллюстратор:

Сейчас это модное направление, но на самом деле набросками люди занимаются очень давно. Художники всегда делали наброски, всегда изучали мир и у них были всегда блокноты для набросков.

Красочный мир Елизаветы Емильяновой на блокнотных страничках развернулся 2 года назад и с тех пор ежедневно пополняется новыми жителями и пейзажами. Елизавета Емильянова:

Вот набросок, сделанный возле моего дома, мне понравился этот сюжет.

Вот набросок, сделанный на 1 мая.

В метро я делаю такие вещи, они очень быстрые.

Скетчинг – как точная наука, ошибок не терпит – отображаешь момент «здесь и сейчас».

Елизавета Емильянова:

В кафе вот недавно нам принесли еду и, прежде чем ее съесть, (это были вареники) и они были такие красивые, что их надо было зарисовать. Кто-то фотографирует еду в Instagram, я ее зарисовываю.

Ее пристальный взгляд всегда найдет, за что зацепиться. И делает это она мастерски.

Елизавета, героями ваших скетчей чаще всего становятся обычные люди. Вот какими вы видите минчан? Елизавета Емильянова:

Минчан я вижу очень по-разному, я не могу сказать: знаете, есть такое общее мнение, что все люди хмурые или наоборот. Я думаю, что это, скорее всего, стереотип. В Минске, как и везде, люди очень разные. Единственное наблюдение – это то, что в метро практически всегда люди смотрят в телефон. Я думаю даже сделать серию скетчей про людей, которые смотрят в телефон.

Без современных гаджетов сегодня, конечно, никак. Но стоит отложить мобильный телефон и изобразить свои мысли на страницах записной книжки, как перед нами откроются совершенно новые горизонты. Елизавета Емильянова:

Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции. Меняется взгляд на мир, ты развиваешь чувство предмета, чувство пространства, меняется все.