Прямой эфир

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан

25 мая 2018 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Она всегда носит с собой хорошее настроение и хранит его в маленьком черном блокноте. В нем же цветут сады, греются на солнышке коты, и люди проживают свои судьбы. Мизансцены из жизни легкими движениями художницы превращаются в интересные скетчи, другими словами, художественные наброски. Всего-то надо – самая простая канцелярская атрибутика: карандаши, маркеры, ручки да бумага. Минимум средств – максимум выразительности. 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-1

Елизавета Емильянова, иллюстратор:
Сейчас это модное направление, но на самом деле набросками люди занимаются очень давно. Художники всегда делали наброски, всегда изучали мир и у них были всегда блокноты для набросков. 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-3

Красочный мир Елизаветы Емильяновой на блокнотных страничках развернулся 2 года назад и с тех пор ежедневно пополняется новыми жителями и пейзажами. 

Елизавета Емильянова: 
Вот набросок, сделанный возле моего дома, мне понравился этот сюжет. 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-5

Вот набросок, сделанный на 1 мая. 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-7

В метро я делаю такие вещи, они очень быстрые. 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-9

Скетчинг – как точная наука, ошибок не терпит – отображаешь момент «здесь и сейчас». 

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-11

Елизавета Емильянова:
В кафе вот недавно нам принесли еду и, прежде чем ее съесть, (это были вареники) и они были такие красивые, что их надо было зарисовать. Кто-то фотографирует еду в Instagram, я ее зарисовываю.

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-13

Ее пристальный взгляд всегда найдет, за что зацепиться. И делает это она мастерски.

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-15

Елизавета, героями ваших скетчей чаще всего становятся обычные люди. Вот какими вы видите минчан? 

Елизавета Емильянова: 
Минчан я вижу очень по-разному, я не могу сказать: знаете, есть такое общее мнение, что все люди хмурые или наоборот. Я думаю, что это, скорее всего, стереотип. В Минске, как и везде, люди очень разные. Единственное наблюдение – это то, что в метро практически всегда люди смотрят в телефон. Я думаю даже сделать серию скетчей про людей, которые смотрят в телефон.  

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-17
«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-18

Без современных гаджетов сегодня, конечно, никак. Но стоит отложить мобильный телефон и изобразить свои мысли на страницах записной книжки, как перед нами откроются совершенно новые горизонты.

Елизавета Емильянова: 
Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции. Меняется взгляд на мир, ты развиваешь чувство предмета, чувство пространства, меняется все.  

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-20

Ни одна социальная сеть не заменит такой живой и душевный «альбом воспоминаний».

Елизавета Емильянова:
Блокнот заканчивается, потом смотришь было и такое и такое. Что-то забывается, и ты пересматриваешь рисунки и вспоминаешь эти моменты.

«Рисование в любом виде расслабляет, и ты выплескиваешь свои эмоции». Художница фиксирует интересные моменты жизни минчан-22
# Мария Кронда # Художник

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы
25 мая 2018 13:26

В Минске торжественно открыли памятный знак в честь 100-летия пограничной службы

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт
25 мая 2018 12:51

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров
25 мая 2018 12:39

Танцы, йога, настольные игры, садоводство. В Партизанском районе Минска откроется уникальный парк для пенсионеров