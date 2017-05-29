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Станислав Соловей: с каждым годом количество нетрезвых водителей при проведении мотослетов уменьшается

29 мая 2017 16:45
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Новости Беларуси. С многочисленными нарушениями правил дорожной безопасности прошел байк-фестиваль в Бресте. Более 20 участников международного мотослета были задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 15 иностранцев – больше всего россиян, 3 жителя Литвы и один эстонец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в отношении 115 байкеров составлены административные протоколы за превышение скорости. У четверых отсутствовали водительские права. К сожалению, подобные нарушения среди мотоциклистов не редки.

Станислав Соловей: с каждым годом количество нетрезвых водителей при проведении мотослетов уменьшается-1

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Мы отмечаем, что с каждым годом количество нетрезвых водителей, которые выявляются при проведении подобных мероприятий, уменьшается. В прошлом году эта цифра была в два раза больше. И, наверное, некоторые иностранные граждане не совсем понимают, что на дорогах должен быть порядок и что в нашей стране Госавтоинспекция строго следит за этим.

В эти минувшие выходные в городе над Бугом прошел международный байк-фестиваль. В нем приняли участие около четырех тысяч мотоциклистов из Беларуси, стран Балтии, Германии, Польши, России и Франции.

# общество # ГАИ # Станислав Соловей

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