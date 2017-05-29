Станислав Соловей: с каждым годом количество нетрезвых водителей при проведении мотослетов уменьшается

Новости Беларуси. С многочисленными нарушениями правил дорожной безопасности прошел байк-фестиваль в Бресте. Более 20 участников международного мотослета были задержаны за управление в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 15 иностранцев – больше всего россиян, 3 жителя Литвы и один эстонец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в отношении 115 байкеров составлены административные протоколы за превышение скорости. У четверых отсутствовали водительские права. К сожалению, подобные нарушения среди мотоциклистов не редки.