Как живут жители Житковичского района после ЧП с мостом? Репортаж программы «Неделя»

Новости Беларуси. На неделе в числе самых обсуждаемых новостей оказалась ситуация на Полесье в Житковичском районе, где мост через Припять буквально треснул пополам и провис над рекой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сооружение, к слову, не старое – всего 85 года постройки, да еще в 2016 году мост капитально отремонтировали. И здесь, очевидно, большой вопрос и к строителям, и к конструкторам. На неделе движение по аварийному мосту сначала закрыли для машин, чуть позже – и для пешеходов. Школьная задачка о том, как добраться из пункта А в пункт Б оказалось непростой и для местных жителей, и для спасателей, и для правительства.

И вот сегодня, 10 декабря, в середине дня движение через Припять восстановлено. За ночь спасатели и военные соорудили временную понтонную переправу. А уже на следующей неделе специальная комиссия вынесет вердикт: ремонтировать или же сносить аварийный мост.

Горячие дискуссии не утихали с 7 декабря. Этот автобус доставляет в Туров тех, кто только что перебрался через Припять. Как правило, с большими хлопотами – простоем на берегу, потом лодкой МЧС, а напоследок – и пешком по бездорожью.

О долгом и тернистом пути на работу с содроганием вспоминает и Татьяна Коваленко. Женщина заведует тремя парикмахерскими – две находятся в Житковичах и еще одна – в Турове. Добираться приходится, как и всем, на перекладных. Но выбора нет, ведь клиентов по другую сторону Припяти заметно больше.

Татьяна Коваленко, житель Житковичей:

У меня муж строил этот мост. Я к нему обратилась: «В чем дело, в чем причина?» А он говорит, что сейчас грузы везут, щебень. 50 тонн… Говорит: «Ты никогда не ездила, когда идут потоком со щебенкой? Там, мост трясется». В заложниках у ситуации оказалась и Светлана Найдина. После работы в Турове продавец попала домой в Житковичи только глубокой ночью. Добираться пришлось аж через Мозырь. А это лишние 230 километров.

Светлана Найдина, житель Житковичей:

Естественно, это морально и физически очень тяжело и трудно. Тем более, работа здесь. И у меня старенькая мать живет здесь, инвалид 1 группы. Поэтому я вынуждена ездить. Связь с большой землей на время потеряли не только жители ближайших городов и деревень.

Валентина Седун, житель деревни Запесочье (Житковичский район):

Мне нужно ехать на операцию. Договорились с маршруткой. Меня подвезли. А теперь будем ждать переправы. Каждое утро сотни жителей 16-тысячных Житковичей спешат на работу в 3-тысячный Туров. Ведь именно здесь находятся 3 крупнейшие в регионе предприятия – молочный комбинат, консервный завод и большое фермерское хозяйство. Мост для всех этих людей – настоящая дорога жизни.

Петр Бутрим, СТВ:

Еще несколько дней назад по этому мосту проезжали тысячи автомобилей. Популярным маршрутом добирались на работу, учебу, в больницу и по другим личным делам. Сегодня же некогда оживленная артерия абсолютно пуста. До левого берега Припяти, казалось бы, всего ничего – пара сотен метров. Но теперь именно они – головная боль для десятков тысяч людей. Вот и мы вроде как видим и даже слышим друг друга, но поздороваться за руку сегодня точно не сможем. Правда, Александр?

Александр Добриян, СТВ:

Абсолютно точно, Петр. Движение здесь, даже для пешеходов, окончательно закрыто еще 8 декабря. Трещина в конструкции появилась в самом центре моста. Мы можем видеть, как прогнулось в этом месте дорожное полотно. Передвигаться на этом участке крайне опасно. Специалистам еще только предстоит понять, можно ли решить проблему капитальным ремонтом или все же нужны радикальные меры, вплоть до демонтажа? Роковая трещина даже на таком ключевом объекте не смогла парализовать жизнь полешуков.

Дмитрий Гайкевич, председатель Житковичского райисполкома:

По поводу жизнедеятельности никаких проблем и вопросов нет, по продуктам питания, по учреждениям всем. Грузы сейчас в объезд. У нас согласована сегодня схема: через паромную переправу движется легковой транспорт (это 35 км от Житковичей) и грузовая техника до 10 тонн. Все остальные большегрузы – через Мозырь, Лельчицы и Пинск. Переправлять пешеходов на легких моторных лодках оперативно взялись спасатели.

Павел Шевчук, начальник водолазно-спасательной службы ПАСО Гомельского областного управления МЧС:

Никакой паники нет. Люди относятся с пониманием и к нам, и к сложившейся ситуации. Мы работаем круглосуточно.

К слову, о трафике. Две небольшие лодки только за первые сутки работы перевезли около 700 человек. И у каждого – своя жизненная ситуация.

Вера Хандецкая, житель Житковичского района:

У нас похороны. Нам нужно туда попасть. В жизни всякое бывает.

Николай Курбан:

Вот с командировки 3 дня. У нас же там предприятия стоят. Страдасют молочный, консервный заводы, наше предприятие. Для экономики района мост, несомненно, ключевое звено. А поэтому уже на следующий день после ЧП к реке устремилась строительная техника: полноценную дорогу к самой воде подвели одновременно с прибытием сюда из Пинска и Могилева понтонных конструкций. За дело взялись инженерные войска и отряд специального назначения МЧС.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил -– начальник управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил:

Особенностями реки является ее значительная ширина – порядка 150 метров, глубина – более 8 метров. Берег достаточно песчаный, очень мягкий, размытый, что внесет свои коррективы. Несмотря на сложности, как и было запланировано, 10 декабря мост соединил берега Припяти. Около полудня по понтонной переправе проехал первый автомобиль.

Сергей Мелинчук, житель Украины:

Нам такой мост уже знаком. Мы таким пользовались. Мы едем с Москвы – очень далеко надо объезжать. Для нас за велике счастье, что мы попали проехать. Следом по временной конструкции пошли и пешеходы. Клавдия Маркевич в соседней деревне навещает маму – несколько раз в неделю.

Клавдия Маркевич, житель деревни Черничи Житковичского района:

Очень быстро всё произошло. Очень быстро организовали. Не оставили нас в беде. К сожалению, наплавной мост, несмотря на внушительность конструкции, – лишь временное решение. Его использование ограничено в том числе и низкими температурами.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Задача – провести в кратчайшее время обследование. Создана комиссия при Министерстве транспорта. До следующей пятницы они должны дать заключение и внести предложение в правительство, каким образом мы будем восстанавливать или менять конструкцию данного моста.