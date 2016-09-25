Закрытие мотосезона-2016: многотысячная колонна байкеров, возглавляемая Президентом Беларуси, проехала по главным проспектам Минска

Новости Беларуси. В столице прошло закрытие мотосезона-2016. Участие в международном байк-фестивале принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. К Кургану Славы, а подножие мемориального комплекса стало традиционным местом сбора байкеров,

глава государства приехал на Harley-Davidson вместе с младшим сыном Николаем.

Александр Лукашенко пообщался с официальными лицами головного офиса Harley-Davidson и руководителями крупных отделений из Европы и стран СНГ.

Несколько минут и многотысячная колонна байкеров во главе с нашим Президентом отправляется к Дворцу спорта. Следуя по главным проспектам столицы, рыцари дорог закрывали мотосезон.

Тем временем у Дворца спорта собрались тысячи минчан и гостей столицы. Здесь каждый нашел развлечение по вкусу. Самые маленькие получали первые в жизни права. Было чем заняться и публике постарше. Основные площадки праздника посетил и Александр Лукашенко. А больше всего впечатлений зрители получали, пожалуй, от показательных выступлений сотрудников госавтоинспекции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.