Паралимпийский комитет Беларуси полностью восстановлен в правах. Что это для нас значит?

На прошлой неделе прекрасные новости пришли из Сеула. Белорусские паралимпийцы получили разрешение выступать на всех крупных спортивных форумах, включая главные игры четырехлетия под национальным флагом и гимном, также восстановлено белорусское членство в этой структуре. Такое решение было принято на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, где собралось 176 стран.

Постоянный контакт и с Международным паралимпийским комитетом, со всеми федерациями по видам спорта, международными. Мы доказывали постоянно, были и переписка, и телефонные разговоры, и участие онлайн.

Николай Шудейко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси: Можно сказать, что это победа. Возвращение ребят на спортивную арену, международную. Чем она была достигнута? Упорным, наверное, терпением, в первую очередь, и упорным, настойчивым доведением до конца всех задуманных планов, проектов по восстановлению справедливости.

Юлия Силипицкая, СТВ:

А не было такого момента, что руки опускались?

Николай Шудейко:

Не было, потому что сразу видели, что была у нас куча всяких обоснованных и доказанных документов на уровне различных международных миссий. Все те обвинения, которые с первого же дня посыпались в наш адрес, были политизированы.

Юлия Силипицкая:

Когда летели в Сеул, верили, что все так относительно быстро случится?

Николай Шудейко:

Я с самого первого момента в любом публичном выступлении, в разговорах с ребятами, на различных собраниях всегда говорил, что у меня есть хорошая жизненное кредо: жизнь прекрасна, а завтра она станет еще лучше. И я ехал именно с этим чувством, что будет самое положительное решение принято в отношении нашей страны, нашего Паралимпийского комитета.

Юлия Силипицкая:

Паралимпийский комитет Беларуси восстановлен во всех своих правах. Что это на сегодня для нас значит? Где мы можем участвовать? На что можем влиять? Кого можем выбирать?

Николай Шудейко:

Правильный вопрос. Начнем с последнего. Самое главное, что мы сейчас имеем право голоса. Можем участвовать в голосовании, можем выдвигать уже предложения, участвовать в обсуждениях. Это было очень важное достижение. Второе, нам разрешено участвовать со своей государственной символикой, то есть под государственным флагом, с гимном, со всеми атрибутами, в нашей спортивной, парадной форме, включая герб. Ну и третье, разрешили всем ребятам участвовать во всех соревнованиях. Но есть оговорка.