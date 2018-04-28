Шоу летающих мотоциклистов, трюки на Harley-Davidson, выступления NUTEKI, J:МОРС. Чего ждать от H.O.G. Spring Challenge 2018

29 апреля пение птиц в Минске заглушит рев моторов. Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы примут участие в открытии мотосезона. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель PR-проектов компании «Мотоивент» – Татьяна Харлинская, директор H.O.G. по региону Россия и СНГ – Сергей Каменев и байкер из Екатеринбурга – Александр Бирюлин. Когда будут стартовать? Куда приходить? Татьяна Харлинская, руководитель PR-проектов компании «Мотоивент»:

Традиционно наше мероприятие состоит из трех частей. Первая – парад мотоциклов у Кургана Славы, далее – открытое мероприятие – это праздник на площадке у Дома футбола и закрытое мероприятие – это концерт. Что касается Кургана Славы, то мотоциклисты там собираются в 10.30, и в 12.00 уже начало старта колонны.

Конечно, для них это такое замечательное событие, потому что есть возможность увидеть друг друга, пообщаться, огромное число средств массовой информации, все дают интервью, все приветствуют друг друга.

Далее колонна едет на площадку к Дому футбола в сопровождении спецподразделения «Стрела» – это действительно очень важный момент, потому что безопасности мы уделяем особое внимание. И в этом году сотрудники ГАИ будут использовать видеорегистраторы. В принципе, мероприятие проходит хорошо, с безопасностью вопросов никогда не возникает, но, тем не менее, мы надеемся, что эти видеорегистраторы будут дополнительно дисциплинировать наших байкеров. Учитывая тот факт, что в колонне есть как опытные байкеры, так и молодое, которые, конечно, не так давно сдали на права, то всем будут розданы специальные буклеты с инструкцией, с правилами поведения в колонне.

И колонна такая многотысячная колонна едет на площадку к Дому футбола через два основных проспекта – проспект Независимости и проспект Победителей. Движение транспорта поэтапно, кратковременно, я подчеркну, будет перекрываться инспекторами ГАИ, но мы хотим, чтобы это воспринималось, как праздник, поэтому дополнительно разработали специальные открытки, как для водителей, которые будут стоять эти пять минут и ждать долгожданного сигнала зеленого светофора, который загорится, так и для пассажиров общественного транспорта, где мы будем приносить извинения, утешительные открытки и приглашать, конечно же, на наш праздник. Для нас это очень важно.

Что будет интересного в этом году на мероприятии? Татьяна Харлинская:

Хотелось бы начать с уникального шоу летающих мотоциклистов, мотофристайлистов. Очень яркое зрелище, я думаю, что всем гостям и жителям столицы стоит посмотреть. Далее будут трюки на мотоциклах Harley-Davidson в исполнении известных стантрайдеров международного уровня. А также шоу-рум с самыми горячими новинками легендарного бренда, где каждый может посмотреть и примерится, и возможно даже подумать: все-так, я хочу этот мотоцикл. Концерт звезд эстрады, где выступят такие группы как NUTEKI, J:МОРС и многие другие. Фейерверк – вечерний финальный аккорд.