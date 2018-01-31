Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять

Новости Беларуси. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе возобновлено. Переправа восстановлена спустя две недели после перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временный наплавной мост был возведен еще 10 декабря, сразу после того как было принято решение о закрытии стационарного. Однако в ночь на 14 января понтоны снесло во время шугохода (это такое явление, когда образовавшийся под водой лед течением выносит на поверхность).

Все это время людей через реку перевозили на катерах военные и МЧС, автомобили отправлялись в объезд за сотни километров.

Алексей Степанов не скрывает радости. Для водителя молоковоза понтонный мост настоящая дорога жизни. Говорит, последние две недели работал на износ: 600 километров объезда отбирали все силы.

Алексей Степанов, водитель:

Спали по 3-4 часа в сутки. Все время в дороге, пути.

Крещенские морозы, нарушившие переправу, отступили, река очистилась и понтонеры воспользовались первой же возможностью.

Владимир Козлов, командир понтонно-мостового батальона 188 инженерной бригады:

Как только погодные условия позволили навести понтонный мост, за несколько часов мы успешно справились с этой задачей.

На мосту хорошо ощущается, как льдины врезаются в конструкцию. Лед и шуга – главная опасность для понтонного моста. Тросы, которыми он крепится к берегу, просто не выдерживают огромной нагрузки.

На этот раз понтонеры добавили мосту еще одну секцию и использовали более толстые тросы. Меры по усилению конструкции, к сожалению, не решат проблему на 100 %, но пока они дали передышку всем. Мост снова в деле. Долгожданный отдых и у команды катера МЧС. За две недели, лавируя между льдин, они перевезли 20 тысяч человек.

Андрей Туровец, начальник Житковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Работали в круглосуточном режиме. Вчера только перевезли 1700 человек, из них 50 детей и 1500 килограмм груза.

Непростую логистическую ситуацию полешуки переживают стойко, хотя эта зима наверняка многим запомнится на всю жизнь.

Работы действительно не останавливаются. Дорожники строят насыпи к будущей паромной переправе, которая заработает весной. Параллельно разрабатывается проект ремонта самого аварийного моста.

Пока же на месте делается все для того, чтобы минимизировать неудобства для людей.

Игорь Сидоренко, специалист по ЧС Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Для того, чтобы создать людям более комфортные условия ожидания, мы приглашаем их к себе в палатку посидеть, погреться, попить чай. Люди понимают, что это не по чьей-то вине, по чьей-то халатности. Они видят, что все делается для исправления ситуации. Она не пущена на самотек.