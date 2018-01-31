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Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять

31 января 2018 17:57
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Новости Беларуси. Движение по понтонному мосту через Припять в Житковичском районе возобновлено. Переправа восстановлена спустя две недели после перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -1

Временный наплавной мост был возведен еще 10 декабря, сразу после того как было принято решение о закрытии стационарного. Однако в ночь на 14 января понтоны снесло во время шугохода (это такое явление, когда образовавшийся под водой лед течением выносит на поверхность). 

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -3

Все это время людей через реку перевозили на катерах военные и МЧС, автомобили отправлялись в объезд за сотни километров.

Алексей Степанов не скрывает радости. Для водителя молоковоза понтонный мост настоящая дорога жизни. Говорит, последние две недели работал на износ: 600 километров объезда отбирали все силы.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -6

Алексей Степанов, водитель:
Спали по 3-4 часа в сутки. Все время в дороге, пути.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -9

Крещенские морозы, нарушившие переправу, отступили, река очистилась и понтонеры воспользовались первой же возможностью.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -12

Владимир Козлов, командир понтонно-мостового батальона 188 инженерной бригады:
Как только погодные условия позволили навести понтонный мост, за несколько часов мы успешно справились с этой задачей.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -14

На мосту хорошо ощущается, как льдины врезаются в конструкцию. Лед и шуга – главная опасность для понтонного моста. Тросы, которыми он крепится к берегу, просто не выдерживают огромной нагрузки.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -16

На этот раз понтонеры добавили мосту еще одну секцию и использовали более толстые тросы. Меры по усилению конструкции, к сожалению, не решат проблему на 100 %, но пока они дали передышку всем. Мост снова в деле. Долгожданный отдых и у команды катера МЧС. За две недели, лавируя между льдин, они перевезли 20 тысяч человек.

 

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -19

Андрей Туровец, начальник Житковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Работали в круглосуточном режиме. Вчера только перевезли 1700 человек, из них 50 детей и 1500 килограмм груза.  

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -22

Непростую логистическую ситуацию полешуки переживают стойко, хотя эта зима наверняка многим запомнится на всю жизнь.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -25

Работы действительно не останавливаются. Дорожники строят насыпи к будущей паромной переправе, которая заработает весной. Параллельно разрабатывается проект ремонта самого аварийного моста.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -27

Пока же на месте делается все для того, чтобы минимизировать неудобства для людей.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -30

Игорь Сидоренко, специалист по ЧС Минской областной организации Белорусского общества Красного Креста:
Для того, чтобы создать людям более комфортные условия ожидания, мы приглашаем их к себе в палатку посидеть, погреться, попить чай. Люди понимают, что это не по чьей-то вине, по чьей-то халатности. Они видят, что все делается для исправления ситуации. Она не пущена на самотек.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -33

Пункты обогрева Красного Креста работают на переправе круглосуточно. Сколько еще понадобится их помощь сейчас не скажет никто, все будет зависеть только от погодных условий.

Дорога жизни открыта: жители Житковичского района радуются восстановлению движения по понтонному мосту через Припять -35

# общество # Фотофакт # Мосты Беларуси # Андрей Туровец # Игорь Сидоренко # Алексей Степанов

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