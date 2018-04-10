30-метровая водонапорная башня обрушилась в Березинском районе

Новости Беларуси. Водонапорная башня обрушилась в Березинском районе.
По информации МЧС, инцидент произошел днем 9 января в деревне Дмитровичи.
30-метровая башня обеспечивала водоснабжением местную детский сад-среднюю школу и 136 жилых домов.
Устанавливается причина происшествия. Рассматриваемая версия – это естественное старение кирпичной кладки основания башни.
Никто не пострадал в результате произошедшего.
Водоснабжение для местных жителей временно обеспечивалась от колодцев с питьевой водой, а для учащихся организовали доставку бутилированной питьевой воды.
Ночью 10 апреля водоснабжение жителей деревни было восстановлено.
В марте нынешнего года в деревне Станьково обрушилось здание.
Пострадали два человека – здесь подробнее.