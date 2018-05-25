«Работа проведена уникальная». Более тонны взрывчатки использовали при ликвидации аварийной части моста через Припять

Новости Беларуси. 25 мая взорвана аварийная часть моста через Припять в Житковичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалистам МЧС понадобилось почти две тонны тротила для того, чтобы ювелирно обрушить на землю двухсотметровый пролёт. Корреспондент СТВ показал, что осталось от моста через Припять после взрыва

Операцию называют уникальной не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Такие объекты до нас ещё никто не взрывал. Подготовка заняла 5 суток.