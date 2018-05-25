Какими деликатесами питаются бурёнки, и в чём секрет заготовки кормов? Репортаж СТВ из передового белорусского хозяйства

Новости Беларуси. В Беларуси идет заготовка кормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любой аграрий скажет: именно травы первого укоса самые богатые на витамины. А это залог высокой молочной продуктивности. «Гастелловское» – одно из передовых белорусских хозяйств. Здесь в числе первых приступили к заготовке кормов. На производстве используют уникальную технологию хранения сенажа. Заготовки спасают специальные полимеры, которые не пропускают кислород. Какие технологии сбора и хранения кормов внедрены в наших хозяйствах и в чем секрет высоких надоев? Анастасия Иванникова посмотрела, что в меню у буренок.

В меню у этих «ценителей вкусностей» настоящие деликатесы: витамины, минеральные вещества, белки... И к каждой буренке, словно в ресторане, индивидуальный подход. Даже есть свой диетолог. Современный кормораздатчик формирует рацион. А потом отбирает, что именно попадет к буренке на «стол».

Владимир Касницкий, зоотехник ОАО «Гастелловское»:

Балансируем рацион по питательности, то есть по белку, по энергии. Всё сбалансируется, и дается кормораздатчику технологическая карта. Расплачиваются наши «дегустаторы» хорошо – высокими надоями. На этом молочно-товарном комплексе получают около 9 тысяч литров молока на корову за год. Цифры заветные! В среднем по хозяйству от такого показателя пока отстают. А вот «цены» того импровизированного меню высокие. Неспроста. Надои – это не только физиологические параметры коровы, сбалансированность рациона, микроклимат помещения, но еще и качество кормов. А здесь уже целая наука.

Истинную цену того самого высококачественного корма Болеслав Францевич знает как никто другой. Агроном со стажем. Всю жизнь работает на земле. Рассказывает: в сезон его день начинается в 5 утра. Уже в 6 – первые планерки. А потом делится секретом успеха: соблюдение технологий (а здесь и оптимальные сроки, и влажность не выше 40 %) плюс грамотные специалисты.

Болеслав Галась, главный агроном ОАО «Гастелловское»:

Для уборки у нас бобовые травы и бобово-злаковые. В том числе 523 гектара люцерны.

Анастасия Иванникова, СТВ:

«Гастелловское» – передовое хозяйство, которое традиционно становится рекордсменом по урожайности зерна. Одними из первых здесь приступили к заготовке кормов. На данный момент скошено около 25 % многолетних трав. Всего в хозяйстве планируют заготовить более18 тысяч тонн сенажа.

Но важно не просто собрать – сохранить. Вот и выращивают в хозяйстве, в основном, люцерну и тимофеевку. Вместе в сенаже они – залог хорошей консервации. Правда, без своих ноу-хау не обходится. К примеру, это мировая технология хранения корма. Специалисты рассказывают: в первую очередь заготовки портятся из-за попадания кислорода. Поэтому и возникает так называемая аэробная порча из-за одноименных бактерий. Спасают специальные полимеры. Кислороднепроницаемым слоем укрывают даже стены траншеи.

Константин Лукьяненко, коммерческий директор компании:

Сохранность будет идеальная. Допустим, в Австралии по данной технологии корма укрывают даже не на один сезон, а на два-три. Знаменитую пословицу «что посеешь, то и пожнешь» в хозяйстве переформулировали. Говорят, «что заготовишь, то и сохранишь, а чем накормишь, то и получишь». Сейчас в «Гастелловском» свыше 4 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них 1640 коров. Но совсем скоро семейство «дегустаторов заготовленных многолетних трав» пополнится. На 450 буренок. И это далеко не все планы.

Станислав Соколовский, директор ОАО «Гастелловское»:

Надоить почти 9 тонн молока на корову, соответственно, увеличить поголовье дойного стада. Мы строим молочно-доильный блок, строим помещение для молодняка.