Школа без телефонов – какие результаты спустя месяц, рассказал Кадлубай

С начала этого года белорусская школа стала средой безмобильных устройств. Искусственный интеллект стал, конечно, не основной первопричиной, но одним из «но», которое сыграло свою роль в принятии такого решения, рассказали в программе «Суровый взгляд». Ведь новая технология – это не только возможности, но и вызов. Получать образование ученики должны все-таки самостоятельно.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Сейчас, после того, как у нас месяц учебного этого года за спиной, можно с уверенностью сказать, что в целом и от родительской общественности, и от педагогической мы слышим положительные отзывы о том, что у нас мобильные устройства находятся в специально предназначенных для этого местах и не мешают детям в учебном процессе и в целом в школьной жизни.

Новые технологии изменили реальность. В телевидении уже появились искусственные ведущие, в школах пока учителя только реальные. Сможет ли ИИ работать вместо профессионалов или это толковый помощник прямо под рукой? Насколько далеко могут войти инновации в нашу жизнь, покажет время.