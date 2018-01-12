«Безвизовый въезд дал пользу для Республики Беларусь». Сколько иностранных граждан отметили новогодние праздники в нашей стране?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич. Сколько иностранных граждан приехали в Беларусь на конкретные праздники с католического Рождества и до настоящего момента? Есть ли статистика? Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Наверное, мы не можем полностью говорить про статистику, потому что ещё только подводим итоги. Если смотреть наших восточных соседей, то они только начинают выезжать из Республики Беларусь. Но мы видим, что поток иностранцев увеличился. Я могу привести пример отдельных туроператоров, которые за эти праздники привезли более 1000 человек, другие – 500 и это каждая турфирма. Соответственно, мы можем говорить, что количество иностранцев у нас растёт. Много еще и самостоятельно приехали.

Если сравнить с прошлым годом, то статистика в нашу пользу? Виталий Грицевич:

Мы можем сказать, что мы уже сейчас видим, что безвизовый въезд дал пользу для Республики Беларусь, и количество иностранцев увеличилось, причем не только с востока, но и с запада. С 1 января продлили пребывание в нашей стране до 10 дней, ожидается увеличение потока? Виталий Грицевич:

Мы говорим конкретно про наши западные регионы: Гродненскую область, конкретно про Августовский канал и город Гродно, а также про Беловежскую пущу. Там срок удлинён до 10 дней, это не по всей стране. А так на 5 день нужно уже уезжать.

Планируется ли увеличение при прилёте в наш аэропорт до 10 дней? Виталий Грицевич:

Этот вопрос рассматривается, также как и другие вопросы именно по либерализации визового режима, но, к сожалению, существует ряд сложностей. Есть ли определённая статистика, куда больше предпочитают приезжать иностранные граждане? Виталий Грицевич:

Несомненно, Минск остаётся притяжением туристов в Республике Беларусь, но традиционно Беловежская пуща с Дедом Морозом привлекает всё больше и больше туристов. Гродненская область устраивает много праздников в новогодние каникулы, и это, действительно, привлекает туристов.

Становится ли наша страна более привлекательной в целом? Виталий Грицевич:

Если мы говорим про то, насколько Беларусь становится всё более узнаваемой, то да, тут сомнений нет. Мы сейчас работаем конкретно над созданием национального бренда. Работа ведется уже давно, если вы вспомните предысторию, как город Минск создавал свой бренд. Наверное, самым удачным моментом в настоящее время это видится «Белавиа» с их брендом, который популярен во всём мире.