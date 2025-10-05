Интервью с персонажами Гоголя – учительница русского языка и литературы проводит уроки с помощью ИИ

5 октября педагоги отмечают профессиональный праздник. Наверное, у каждого есть тот или те, которых не забыть, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Сегодня мы с вами возьмем интервью у литературного героя. А вот с каким героем мы будем разговаривать посредством нейросети, мы сейчас определимся.

Вряд ли еще несколько лет назад возможно было представить, что можно взять интервью у Степана Плюшкина из «Мертвых душ». И если Гоголь и не перевернулся бы в гробу, то точно подивился, увидев урок 10-классников гомельской гимназии № 10. Погружает в литературный мир своих учеников Ольга Кислова. Уже несколько лет проводит занятия с помощью искусственного интеллекта.

Ольга Кислова, учитель русского языка и литературы гимназии № 10 Гомеля:

Тут самое главное – не выпрыгнуть на ходу из этого поезда, то есть оставаться в нем все время. Потому что мне кажется, несовременный учитель – это ужасно. Мне очень хочется быть современным учителем. Почему-то Вселенная отправила меня в этот мир именно в это время.

Создать образ литературного персонажа в картинках, написать газету по мотивам культовой поэмы. Раньше ученики школ из интересного разве что читали по ролям. Сегодня с помощью виртуального помощника сами становятся героями произведений.

Арина Мишенина, учащаяся гимназии № 10 Гомеля:

Нам дают возможность самим поработать с нейросетью. Мы сами что-то делаем, сами занимаемся, вникаем в тему полностью. Это позволяет более углубленно изучать предмет, как-то более интересно это делать. Валерия Прикота, учащаяся гимназии № 10 Гомеля:

Больше всего мне запомнился проект по «Мертвым душам», который мы делали по помещикам. Конкретно у меня был Ноздрев. Интересно было искать информацию, как именно преподнести его. И это тот самый случай, когда ИИ – хороший инструмент для знаний, а не полная их замена виртуальная реальность работает в тандеме с педагогами, и это приносит результат.