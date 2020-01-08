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«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

08 января 2020 17:58
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Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок-1

Случилось все в подсобном помещении колледжа. Никакие ремонтные работы там не проводились. Площадь обвалившегося потолка составила 5 квадратных метров.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок-4

Валерий Степанов, заместитель директора Минского радиотехнического колледжа:
В течение 10 минут все последствия обрушения были убраны. Сейчас ничего не угрожает. Двери сейчас закрываются, никого в помещение не допускаем. В ближайшие сутки потолок будет восстановлен.

«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок-7

После падения потолка сработала сигнализация. Никто не пострадал, учебный процесс не останавливался.

# Несчастный случай # происшествия # Валерий Степанов # Фотофакт

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