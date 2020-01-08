«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случилось все в подсобном помещении колледжа. Никакие ремонтные работы там не проводились. Площадь обвалившегося потолка составила 5 квадратных метров.
Валерий Степанов, заместитель директора Минского радиотехнического колледжа:
В течение 10 минут все последствия обрушения были убраны. Сейчас ничего не угрожает. Двери сейчас закрываются, никого в помещение не допускаем. В ближайшие сутки потолок будет восстановлен.
После падения потолка сработала сигнализация. Никто не пострадал, учебный процесс не останавливался.