«В ближайшие сутки будет восстановлен». В Минском радиотехническом колледже обвалился потолок

Новости Беларуси. В Минском радиотехническом колледже обвалился подвесной потолок. Инцидент произошел в час дня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случилось все в подсобном помещении колледжа. Никакие ремонтные работы там не проводились. Площадь обвалившегося потолка составила 5 квадратных метров.

Валерий Степанов, заместитель директора Минского радиотехнического колледжа:

В течение 10 минут все последствия обрушения были убраны. Сейчас ничего не угрожает. Двери сейчас закрываются, никого в помещение не допускаем. В ближайшие сутки потолок будет восстановлен.