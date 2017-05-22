Уличная музыка в Минске как отдельная культура: исполнители – о своих выступлениях

Подземный переход на пересечении улицы Ленина и проспекта Независимости, пешеходные переходы к станциям метро «Каменная горка», «Уручье», «Малиновка», «Петровщина», «Тракторный завод», «Пушкинская», «Институт культуры», «Партизанская», две площадки в подземном переходе к станции метро «Якуба Коласа» и переход на проспекте Независимости к костелу Святых Семиона и Елены. По-прежнему главная площадка для выступления музыкантов – Верхний город.

Идейный вдохновитель и координатор проекта «Пешеходка» – Владислав Пинчук. Парень – музыкант, сам когда-то выступал на улице. Уже около пяти лет он занимается воплощением идеи сделать Минск музыкальным и более радушным. Влад скромничает, что ему лишь повезло встретить нужных людей, но за этими словами – огромный труд. Началось уличное музыкальное движение с Верхнего города.

Владислав Пинчук, координатор проекта «Пешеходка»:

Мы потихоньку собирались, играли. Я связывался с музыкантами, которые были на Карла Маркса, с театральными коллективами. И потихоньку это собралось в большой проект. Уличная музыка – брусчатка, прекрасная погода. Не всегда успеваю в какой-то момент сесть, постоять, послушать. Но когда минутка удается, я получаю массу удовольствия, потому что это красиво, хорошо, тепло, светло. Как оказалось, Минск может удивить не только большими талантами, но и необычными исполнителями. Ладони Людмилы Урбан плавно скользят по уникальному инструменту под названием хэндпан.

Его магическое звучание зачаровывает минчан и гостей столицы. Верхний город погружается в особую атмосферу. Люда услышала хэндпан в подземном переходе, любовь к инструменту случилась с первого звука.

Людмила Урбан, музыкант:

Когда я услышала звуки хэндпана, было такое ощущение, что услышала что-то настолько родное, как будто весь мир стал меня понимать. Первое впечатление – может показаться, что это фортепиано. Иногда, если по-особенному сыграть, то можно сравнить с каким-то струнным инструментом. Стоит остановиться на пару минут, и я уверена, что это создаст и настроение на весь день. Возможно, поменяет жизнь, как когда-то это случилось со мной. А этот инструмент звучит в подземном переходе к станции метро «Малиновка». Он чем-то похож на хэндпан, но называется в простонародье глюкофон, а по-английски – Spacedrum. Музыкант Виктор Добриян сделал его своими руками. Ребята выступают не только в Минске, но и в Корее, России, Грузии.

Виктор Добриян, уличный музыкант:

Когда мы играем, иногда старушки какие-нибудь остановятся и спрашивают, что это такое. Дети могут идти с родителями, обязательно засматриваются и не видят, что под собой, могут упасть. А чтобы услышать этих ребят, минчанам достаточно выйти из подземного перехода станции метро «Малиновка». «Дети подземелья» – группа с трехлетним стажем. Было время, когда состав музыкантов насчитывал 11 человек. Группа играет в основном каверы и ценит формат уличных выступлений за отсутствие творческих рамок.

Игорь Дятлов, группа «Дети подземелья»:

Подземелье – потому что мы начали играть в переходах, на улицах города. А дети? Потому что мы детьми начинали.

Вадим Бурак, группа «Дети подземелья»:

Играешь какую-то программу конкретную, а потом подходит бабушка и просит сыграть «Там, где клен шумит». Полсекунды – и все говорят: «Поехали». Вот это реально классно. Ребята признаются: они играют на улице, чтобы избавить пешеходов-минчан от грустных мыслей.

Минчанка:

Очень часто их слушаю, и на самом деле это невероятно, потому что они действительно показывают людям, что такое истинное счастье. Пока группа «Дети подземелья» дарит счастье жителям микрорайона Малиновка, в подземном пешеходном переходе на пересечении улицы Ленина и проспекта Независимости – настоящий аншлаг. Виктор возвращался домой после непростого рабочего дня, но, несмотря на усталость, остановился и заслушался выступлением группы «Оксана Палий & Streetband».

Виктор:

Уличная музыка подбадривает, поднимает настроение, настраивает на позитив. Это здорово. Они никому не мешают. Уникальное сочетание. Отлично сыгрались и спелись житель Нигерии, сибирячка и белоруска. У солистки группы есть убеждение: чтобы познакомиться с нужными людьми, следует как можно чаще бывать на улице. Это своего рода девиз группы, ведь именно он помог музыкантам стать коллективом. Ребята исполняют песни собственного сочинения. Сочетание кахона, гитары, голоса и мощного заряда душевной энергии делают их выступления незабываемыми.

Эно, группа «Оксана Палий & Streetband»:

На уличную музыку в Нигерии никто не обращает внимание. Если мы выступаем на улице в Нигерии, люди проходят мимо. Им все равно, у них есть музыка в телефоне. Это не как в Беларуси. Музыканты сходятся во мнении, что питают любовь к выступлениям на улице из-за удивительного единения с публикой.

Оксана Палий, группа «Оксана Палий & Streetband»:

Однажды один из слушателей сказал мне, что я сделана из огня. Это было очень смешно. И дарили подарки, и подходили фотографироваться, и дарили очень много хороших слов нам всем. Очень благодарные слушатели в Беларуси.

Полина Воронцова, группа «Оксана Палий & Streetband»:

Постоянно говорят кому-нибудь из нас, что мы постоянно улыбаемся, от нас свет идет, огонь. И это идет от нас троих. Тем временем в переходе на улице Якуба Коласа играет «Оркестр Фишера», пока их главный зритель – маленькая минчанка, возвращающаяся из садика.

Ребята играют не только общеизвестную музыку, но и произведения собственного сочинения. Главное условие – чтобы им самим нравилось то, что они исполняют. Музыканты не берутся за классику, потому что считают это огромной ответственностью. Уличную музыку парни любят за спонтанность, яркость и искренность.

Дмитрий Катечев, группа «Оркестр Фишера»:

Недавно был такой случай. Я шел по переходу на работу. И там играл парень на гитаре просто здорово, великолепно. Мне понравилось. А потом я понял, что в обед напеваю какую-то мелодию. Я понял, что эта та мелодия, которую он наигрывал. И что я все эти четыре часа до обеда был в приподнятом настроении. Это, по сути, сделало мой день.

Александр Шелягович, группа «Оркестр Фишера»:

Когда человек играет в переходе, все зависит от того, насколько он хорошо играет. То есть если он что-то может и нравится людям, то, в принципе, он может получить какую-то отдачу, у него много людей. Если он играет плохо, фальшивит, гитара расстроена, то, естественно, ничего не будет. Поэтому, можно сказать, тут очень жесткий отбор. Уникальность проекта в том, что музыкальная карта не оставила без внимания удаленные уголки столицы. Сегодня Уручье наполняют звуки аккордеона, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Двадцатилетний музыкант Никита Каменецкий играет с семи лет. Парень – дипломант и лауреат международных конкурсов. И хотя он часто выступает на сцене, уличные перфомансы Никите очень близки. Аккордеон в переходе – редкий инструмент, поэтому всегда возле музыканта масса слушателей. Чаще всего минчане просят сыграть «Под небом Парижа» и «Хаву Нагилу».