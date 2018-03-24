От национальной символики до портретов культовых людей: тренды стрит-арта и граффити в белорусских городах

Новости Беларуси. От хулиганства до особого вида искусства. Граффити сегодня все больше находят свое место в белорусских городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрит-арт становится достопримечательностью и своей яркостью и красотой радует прохожих. Культурологи говорят, что со временем уличные полотна станут и вовсе исторической ценностью.

Братья Данила и Илья Трусковские силу искусства познали лет 5 назад, когда взяли в руки аэрозольные краски. В холст уличные художники периодически превращают вот эти заборы. И это для непродвинутых пользователей – лишь бездушные надписи, для тех, кто «в теме» – целое искусство.

Данила и Илья Трусковские, художники уличного искусства:

Это псевдонимы художников. Это уже выработанный эскиз, так художник себя выразил. Он же не на доме жилом это нарисовал какую-нибудь ерунду. Рисунок должен дополнять архитектуру, а не разрушать.

А вот эта улыбчивая Мэрилин Монро – витебского происхождения. Натворила известная арт-команда «HoodGraff». Из-под их красок вышли – Василь Быков, Джон Леннон и Марк Шагал.

Сродни арт-галерее такого искусства – самая молодежная улица в Минске – Октябрьская. Буквально несколько лет назад уличные виртуозы распознали в ней непаханое поле работы. Яркие рисунки быстро стали местной достопримечательностью.

Элина Усовская, заведующий кафедрой культурологии факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

Через эти муралы, граффити можем увидеть, что интересовало людей вчера, сегодня и, конечно, это станет частью нашей культурно-исторической памяти. Это очень важно. У нас как раз стрит-арт и граффити в этом плане развиваются очень интенсивно.

Виктория Ходосок, СТВ:

Правда, одно дело изобразить вот такой шедевр, интересный и содержательный рисунок. Причем в разрешенном месте. Совсем другое – нарисовать похабщину. И это уже будет хулиганство. Со своими последствиями.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

За незаконное уличное искусство могут наступить последствия. Я имею в виду ответственность административную и уголовную, с наказанием в виде штрафа либо, что еще хуже, с лишением свободы.

В Беларуси об уличном искусстве заговорили, а точнее начали его проявлять лишь десять лет назад. От незамысловатого написания букв на латинице, сегодня – это настоящая монументальная живопись, которая пришлась по душе многим горожанам. Даже Президент на неделе на встрече с молодежью отметил городские росписи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Едешь по основному проспекту и видишь торец здания без окон. Да возьмите вы – разрисуйте его, граффитисты пусть выйдут и разрисуют. Или едешь вот по кольцевой дороге, построили, поручил осветить, чтобы освещение было, и они эти курятники построили, некрасивые домики, ну курятники стоят возле дороги, разрисуйте. По моему маршруту, где я каждый день езжу, разрисовали. И там действительно творчество. Что-то патриотичное нарисовано, что-то похожее на крокодила, но это творчество.