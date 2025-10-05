Фильм «Классная» может войти в топ проката в Беларуси

В ООН прогнозируют: ИИ может заменить почти 10 % рабочих мест, которые занимают женщины. Одна из самых женских профессий в нашей стране – учитель – 85 %. Впервые в истории суверенной Беларуси сняли фильм про педагога. «Классная» в прокате, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная»:
Могу сказать, что у нас все получилось, мы предполагали, что будет отдача от зрителя, но не ожидали, что настолько фильм заинтересует. Очень хорошо работает сарафанное радио, много в интернете разных комментариев, в том числе иногда мы слышим комментарии, что много идеологии, но на самом деле этот момент мы тоже прорабатывали с Министерством образования. Какая школа без гимна на линейке? У нас это показано. В каждом школьном кабинете, это чистая правда, у нас находятся символы нашей страны, это герб, флаг и гимн. Мы даже в этих мелочах искали правду жизни.
Юлия Баранова, начальник отдела репертуарного планирования УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:
По итогам двух недель проката могу сказать, что фильм «Классная» посмотрели уже более 32 тысяч зрителей, что в денежном эквиваленте более 200 тысяч белорусских рублей, и это только в кинотеатрах города Минска нашей сети. Такой большой интерес и внимание публики, а также предварительная продажа на предстоящие выходные дают нам уверенность в том, что по итогам проката фильм войдет в топ самых кассовых фильмов этого года.