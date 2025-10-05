Фильм «Классная» может войти в топ проката в Беларуси

Кирилл Халецкий, режиссер-постановщик фильма «Классная»:

Могу сказать, что у нас все получилось, мы предполагали, что будет отдача от зрителя, но не ожидали, что настолько фильм заинтересует. Очень хорошо работает сарафанное радио, много в интернете разных комментариев, в том числе иногда мы слышим комментарии, что много идеологии, но на самом деле этот момент мы тоже прорабатывали с Министерством образования. Какая школа без гимна на линейке? У нас это показано. В каждом школьном кабинете, это чистая правда, у нас находятся символы нашей страны, это герб, флаг и гимн. Мы даже в этих мелочах искали правду жизни.