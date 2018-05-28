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«Все смеются, но почему бы не взять свисток»: ТОП-10 правил, которые нужно соблюдать, собираясь в лес

28 мая 2018 12:15
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Новости Беларуси. Ежегодно в Беларуси пропадают тысячи людей. Как предотвратить беду рассказала в программе «Центральный регион»  координатор лесного поиска ПСО «Ангел».
Кристина Крук, координатор лесного поиска поисково-спасательного отряда «Ангел»:

1. Если в лес идете – скажите родным.

2. Говорите, во сколько уходите, во сколько приходите.

3. Куда именно идете, тоже желательно говорить. Вы же все равно строите для себя какие-то маршруты.

Обязательно правильно складывайте с собой все вещи.

4. Это должны быть таблетки, если есть какого-то рода заболевания.

5. Это обязательно должна быть вода.

6. Минимально – продукты питания. Пара бутербродов, орехи – это никогда не помешает.

7. Спички немало важно взять.

8. Все смеются, но почему бы не взять свисток? Он совсем не занимает место, а может спасти жизнь. Особенно, когда силы уже покидают, и нет сил ходить и кричать. И это одна маленькая пластмассовая вещь очень сильно может выручить.

9. И если случилась такая ситуация, оставайтесь на месте – не усугубляйте ситуацию. Чем больше человек паникует и пытается сам себе помочь, это может оказаться большой проблемой для него.

Поэтому я обычно говорю: У вас есть 30 минут.

10. Если в течение 30 минут вы не нашли выхода или хотя бы линейного ориентира, по которому можете выйти к людям, то лучше оставайтесь на месте. И, значит, вас найдут в любом случае.

«Неделю может не быть заявлений, а потом ночью – все восемь»: как работают в поисково-спасательном отряде «Ангел»

# Волонтеры в Минске # Кристина Крук

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