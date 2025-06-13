ВС Ирана приступили к проведению операции против Израиля

Как стало известно, иранские Вооруженные силы приступили к проведению операции против Израиля в ответ на удары по территории Исламской Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ сообщают, что операция получила название «Правдивое обещание 3». В сторону Израиля были запущены сотни баллистических ракет. В ряде районов еврейского государства, включая Тель-Авив, прозвучали сирены воздушной тревоги.

Иран наносит удары по десяткам целей в Израиле, в том числе по военным центрам и авиабазам. Несколько ракет попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Перед началом операции верховный лидер Ирана выступил с обращением к нации, где отметил, что Израиль совершил большую ошибку, ударив по Ирану.