«Мы не можем в чёрном теле держать народ». Президент Беларуси на совещании по социально-экономическому развитию страны

Новости Беларуси. Налоги должны максимально возвращаться в общество – через медицину, образование и зарплаты бюджетников, а обязательства государства перед людьми должны неукоснительно выполняться. Александр Лукашенко расставил акценты на совещании по социально-экономическому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные задачи были озвучены 24 апреля в ежегодном Послании к народу и парламенту. Сейчас время конкретных действий – уверен Президент.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале

Как подчеркнул глава государства, в настоящее время сложились благоприятные внешние условия. Главный вопрос, который требует вдумчивого обсуждения, – на что будем тратить государственный бюджет. Мнения на этот счет существуют разные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно прежде всего сокращать государственный долг. Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ. Бюджет служит целям социальной политики.

Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки? Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать. Мы не видим обещанного эффекта от ранее оказанной государственной поддержки в полном объеме. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом, мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет.