«Мы не можем в чёрном теле держать народ». Президент Беларуси на совещании по социально-экономическому развитию страны
Новости Беларуси. Налоги должны максимально возвращаться в общество – через медицину, образование и зарплаты бюджетников, а обязательства государства перед людьми должны неукоснительно выполняться. Александр Лукашенко расставил акценты на совещании по социально-экономическому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные задачи были озвучены 24 апреля в ежегодном Послании к народу и парламенту. Сейчас время конкретных действий – уверен Президент.
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Все темы в одном материале
Как подчеркнул глава государства, в настоящее время сложились благоприятные внешние условия. Главный вопрос, который требует вдумчивого обсуждения, – на что будем тратить государственный бюджет. Мнения на этот счет существуют разные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Реальный сектор будет, конечно же, тянуть одеяло на себя, как это у нас частенько бывает. Финансисты скажут, что нужно прежде всего сокращать государственный долг. Мою позицию слышали не только вы, но и весь народ. Бюджет служит целям социальной политики.
Правительство намеревается продолжить практику оказания государственной поддержки предприятиям. Не спорю, видимо, кого-то надо и поддерживать. Однако главный вопрос: на какие цели направлены предложения по оказанию этой поддержки? Если на текущие нужды, то обсуждение сегодня можно и не начинать. Мы не видим обещанного эффекта от ранее оказанной государственной поддержки в полном объеме. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Таким образом, мы привыкли забирать деньги учителей и врачей и направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет.
Мы за счет бюджета всем помочь не сможем. К примеру, поддержали модернизацию многих предприятий, и теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное.
Поэтому хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения – зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ – так, как это происходит сейчас. Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества? Достаточно ли предлагаемых вами мер для сокращения государственного долга?
Министр экономики проинформирует о том, что нужно сделать для опережающего экономического роста. Что это сдерживает этот рост сегодня?
Основа нашей экономической политики незыблема. Если видите необходимость преобразования в любом направлении экономики, жизни общества, особенно предприятия материальной сферы, закон один – социальная ответственность и учет интересов нашего народа и наших людей.
Экономика Беларуси демонстрирует устойчивый рост. По результатам первого квартала, выполняются все важнейшие показатели, в том числе по росту ВВП. Он составил 105,1 %. В пределах прогнозов и инфляция.
Александр Лукашенко потребовал от правительства и представителей Национального банка обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста экономики.