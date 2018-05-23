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Экс-гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в превышении служебных полномочий

23 мая 2018 11:28
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Новости Беларуси. Бывшего гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Заведено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МВД, в 2012 году Министерство культуры и национальная киностудия подписали договор о совместном создании полнометражного игрового фильма «С 8 марта, мужчины!» Общая стоимость проекта – почти 3 миллиона рублей.

Экс-гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в превышении служебных полномочий-1

Правообладателем картины изначально являлся Минкульт, и только с июля 2014 им должен был стать «Беларусьфильм». Однако экс-директор киностудии еще до этого срока передал российской компании исключительные права на ленту.

Экс-гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в превышении служебных полномочий-4

Сергей Мосин, директор съемочной группы:
Фильм получился интересный, его очень часто показывают по телевизионным каналам. К сожалению, в прокате в Республике Беларусь он не был. Обидно, что «Беларусьфильм», который тоже вкладывал деньги в этот фильм, дивидендов никаких почему-то не получил. И коллективу, которому сейчас необходимы были деньги эти, очень обидно.

Экс-гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в превышении служебных полномочий-7

По некоторым данным, российская сторона на прокате фильма заработала около 3 миллионов долларов. В свою очередь Минкульт нашей страны и «Беларусьфильм», потратив миллион долларов бюджетных средств, не получили никакой прибыли.

# Коррупция # происшествия # Сергей Мосин # Фотофакт

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