Экс-гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в превышении служебных полномочий

Новости Беларуси. Бывшего гендиректора «Беларусьфильма» подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Заведено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в МВД, в 2012 году Министерство культуры и национальная киностудия подписали договор о совместном создании полнометражного игрового фильма «С 8 марта, мужчины!» Общая стоимость проекта – почти 3 миллиона рублей.

Правообладателем картины изначально являлся Минкульт, и только с июля 2014 им должен был стать «Беларусьфильм». Однако экс-директор киностудии еще до этого срока передал российской компании исключительные права на ленту.

Сергей Мосин, директор съемочной группы:

Фильм получился интересный, его очень часто показывают по телевизионным каналам. К сожалению, в прокате в Республике Беларусь он не был. Обидно, что «Беларусьфильм», который тоже вкладывал деньги в этот фильм, дивидендов никаких почему-то не получил. И коллективу, которому сейчас необходимы были деньги эти, очень обидно.