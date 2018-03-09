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В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура

09 марта 2018 11:07
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Новости Беларуси. Совет по развитию цифровой экономики создан в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура-1

Его возглавил премьер-министр Андрей Кобяков. Структура будет координировать государственную политику в сфере цифровой трансформации национальной экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Совет займется глобальными вопросами. Он будет устанавливать приоритеты внедрения ИКТ в различные сферы жизни, формировать правовую среду, курировать международное сотрудничество и проводить инвестиционные проекты.

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура-4

В состав вошли представители Администрации Президента, Парка высоких технологий, руководители частных компаний, а также помощник главы государства по национальной безопасности, что подчеркивает особую важность нового органа.

В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура-7

# Экономика # It-технологии # Фотофакт

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