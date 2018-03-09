В Беларуси создан Совет по развитию цифровой экономики: кто возглавит и за что будет отвечать структура

Новости Беларуси. Совет по развитию цифровой экономики создан в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его возглавил премьер-министр Андрей Кобяков. Структура будет координировать государственную политику в сфере цифровой трансформации национальной экономики и развития информационно-коммуникационных технологий. Совет займется глобальными вопросами. Он будет устанавливать приоритеты внедрения ИКТ в различные сферы жизни, формировать правовую среду, курировать международное сотрудничество и проводить инвестиционные проекты.