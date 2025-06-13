800 ребят со всех регионов Беларуси получили рабочие путёвки на ведущие предприятия страны

Эти молодые люди не только определились с будущей специальностью, но и стараются ощутить, что такое настоящая работа. Приятным бонусом для них станут самостоятельно заработанные деньги. На площади Государственного флага для получения рабочих путевок собрались 800 ребят со всех регионов страны. В торжественной обстановке состоялось Республиканское открытие третьего трудового семестра. Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждому отряду присвоено имя Героя Советского Союза, Беларуси или участника Великой Отечественной войны. Большинство ребят уже имеют опыт студотрядовской работы, поэтому с нетерпением ждут момента, когда можно будет окунуться в трудовые будни. В этом семестре ведущие предприятия страны предлагают более 58 тысяч рабочих мест для молодых бойцов. Наши корреспонденты познакомились с теми, для кого труд – крут!

На Роповском пляже в Гомеле Игорь Воронин дежурит второй сезон подряд. Помогает спасателям. Участок ответственный – на пересечении нескольких районов. В жаркие дни здесь собираются сотни людей.

Игорь Воронин, боец студенческого сервисного отряда «Матросы» имени Г.С. Пинчука:

Тот год был абсолютно без происшествий. Это очень хорошо на самом деле. Потому что это самое важное в нашей работе. Без происшествий! Самое главное в этой работе – это бдительность и умение коммуницировать с людьми.

В этом году ряды спасателей ОСВОД пополнили 35 человек – это учащиеся машиностроительного колледжа и студенты Гомельского госуниверситета. Молодые люди прошли предварительную подготовку – изучили теорию спасения на водах и сдали нормативы. За трудовой месяц ребята получат около тысячи рублей. Для многих это первые заработанные деньги. А еще отличная возможность ближе познакомиться с профессией спасателя.

Владимир Акулин, инженер по охране труда Гомельской областной организации ОСВОД:

Серьезные ребята, они на глазах взрослеют, им можно доверять самостоятельно несение службы. Мы очень рады этим ребятам, они большое оказывают нам содействие и помощь. Молодые, амбициозные, заряженные на продуктивное лето. 800 студотрядовцев сегодня получили свои рабочие путевки. Белорусская железная дорога, «Атлант», детский оздоровительный центр «Зубренок», МТЗ и МАЗ – для молодых людей откроют свои двери ведущие предприятия страны. В Минске состоялось республиканское открытие третьего трудового семестра.