Услышать и увидеть белорусские мотивы! В Молодечно проходит фестиваль белорусской песни и поэзии

В Молодечно стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Церемония торжественного открытия одного из самых ожидаемых культурных событий лета состоялась на сцене Летнего амфитеатра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердцем важного музыкально-поэтического праздника стал сам город и его главные сценические площадки – Дворец культуры и Амфитеатр. На главной пешеходной улице райцентра развернулся большой «Город мастеров», где широко представлен потенциал народных умельцев. Более 70 мероприятий привлекали людей разных возрастов и интересов: концерты, выставки, творческие встречи. В центре внимания и традиционный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Побороться за звание самого талантливого участникам предстоит завтра, 14 июня.

Агата Шкелко, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни: Это один для меня из самых масштабных конкурсов, в котором я принимаю участие. Я представляю Гродненскую область, город Слоним. В первую очередь я приехала сюда не за победой, а за каким-то опытом, потому что для молодежи сейчас очень важно культурное развитие, получение опыта, общение, знакомство.

Алла Балясова, руководитель народного коллектива мастеров Дзержинского района:

Очень приятно, что сегодня мы можем порадовать людей, которые пришли посмотреть на эту красоту, своими эксклюзивными работами, провести мастер-классы, потому что людям тоже интересно сделать своими руками.

Завтра, 14 июня, гостей и жителей города ожидает не менее насыщенная программа. Станут известны имена победителей конкурса молодых исполнителей белорусской песни. Ярким аккордом фестиваля станет гала-концерт «Незабыўнае», посвященный творчеству Владимира Мулявина и ансамблю «Песняры».