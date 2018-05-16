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В получении взятки подозревается чиновница из администрации Центрального района Минска

16 мая 2018 15:34
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска по статье «Получение взятки».

По информации Генеральной прокуратуры, подозреваемая, которая была наделена полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда в составе комиссии, получила от замдиректора столичного предприятия взятку в размере 50 долларов.

Эту сумму женщина получила за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя сотрудниками организации проверки знаний без контроля по факту. Также подозреваемая внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения.

Дело направлено в УСК по Минску. 

# Коррупция # происшествия

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