В получении взятки подозревается чиновница из администрации Центрального района Минска

Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска по статье «Получение взятки».

По информации Генеральной прокуратуры, подозреваемая, которая была наделена полномочиями проверять знания по вопросам охраны труда в составе комиссии, получила от замдиректора столичного предприятия взятку в размере 50 долларов.

Эту сумму женщина получила за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя сотрудниками организации проверки знаний без контроля по факту. Также подозреваемая внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения.

Дело направлено в УСК по Минску.