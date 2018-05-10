Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза

Новости Беларуси. Откаты на 4 с половиной миллиона долларов. Сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыта схема уклонения от налогов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее достаточно долго использовала одна из коммерческих структур при расчетах с Белкоопсоюзом. Задержания прошли еще в мае 2017 года. Расследование длилось не один месяц. Зафиксировано несколько десятков эпизодов преступлений. Ну и общая сумма ущерба, конечно, впечатляет.

Максим Слиж, СТВ:

Отправной точкой в этом деле стало задержание в 2017 году первого заместителя председателя правления Белокоопсоюза. Так называемый «откат» чиновник получил от директора одной из коммерческих организаций, которая занималась поставками ветеринарных препаратов и различного рода кормовых добавок.

Оказались вовлеченными в схему и еще 6 руководителей различных предприятий агропромышленного комплекса. Всего удалось установить более 70 эпизодов противоправных действий.