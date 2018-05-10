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Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза

10 мая 2018 19:33
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Новости Беларуси. Откаты на 4 с половиной миллиона долларов. Сотрудниками главного управления по борьбе с экономическими преступлениями раскрыта схема уклонения от налогов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза-1

Ее достаточно долго использовала одна из коммерческих структур при расчетах с Белкоопсоюзом. Задержания прошли еще в мае 2017 года. Расследование длилось не один месяц. Зафиксировано несколько десятков эпизодов преступлений. Ну и общая сумма ущерба, конечно, впечатляет.

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза-4

Максим Слиж, СТВ:
Отправной точкой в этом деле стало задержание в 2017 году первого заместителя председателя правления Белокоопсоюза. Так называемый «откат» чиновник получил от директора одной из коммерческих организаций, которая занималась поставками ветеринарных препаратов и различного рода кормовых добавок.

Оказались вовлеченными в схему и еще 6 руководителей различных предприятий агропромышленного комплекса. Всего удалось установить более 70 эпизодов противоправных действий.

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза-7


Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Следственным комитетом завершено расследование дела в отношении первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Следствие инкриминировало должностному лицу ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси «получение взятки лицом, занимающим ответственное положение».

Сотрудники Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД установили, что сумма взяток составляла 5-8% от товарооборота частной фирмы с предприятиями. Обналичивали же средства нехитрым путём. Переводя их на счета фирм с зарубежной пропиской.

Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП

Откаты на 4,5 миллиона долларов: подробности финансового преступления первого зампредседателя Белокоопсоюза-10

Максим Слиж:
В ходе расследования подозреваемые возместили принесённый ущерб полностью. А это более 4 с половиной миллионов долларов.

# Коррупция # происшествия # Юлия Гончарова # Фотофакт

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