На пороге взрослой жизни! Во всех школах Беларуси проходят выпускные вечера

Сегодня в Беларуси особенный день для 11-классников. В школах по всей стране проходят выпускные вечера. Более 56 тысяч молодых людей отмечают завершение важного этапа в своей жизни и переход на новую ступень. Впереди их ждут большие открытия, профессиональные успехи и создание семьи. А сегодня – время для подведения итогов и слов благодарности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О первом большом празднике юности – репортаж наших корреспондентов.

Брест расправляет «Алые паруса» для своих выпускников. Традиция, которую ждет каждый брестский 11-классник, – шествие по центральной улице областного центра. Более тысячи участников – школьники, педагоги, родители.

Весна Терлецкая, выпускница брестской гимназии № 3 имени В.Н. Веремеюк:

Я очень рада за своих одноклассников, одноклассниц, за себя, за то, что я выпускаюсь, и за то, что все это время мы провели вместе.

Арсений Грицук, выпускник брестской гимназии № 5:

11 лет прошло, все воспоминания нахлынули. Ну и радостно, что отучился, результаты по экзаменам пришли, уже выбираю вуз.

Выход на красную дорожку – дресс-код под стать. В Брестской области шаг во взрослую жизнь делают более 10 тысяч школьников. 248 стобалльников на централизованном экзамене, а 18 смогли повторить максимальный результат дважды. Золотые медалисты, призеры международных олимпиад, самые активные в творчестве и спорте получат заслуженные награды и символ уходящего детства – тот самый миниатюрный алый парусник.

Школьники к этому событию готовились долго. На поиски эксклюзивного наряда для выпускного вечера девушки тратят недели – особенное событие требует такого же образа. Арина Юрусова своим довольна: точно знает, такое платье есть только у нее. Арина Юрусова, выпускница Поколюбичской средней школы:

Это платье мне пошила бабушка, и мне очень нравится, что получилось.

Нина Ивановна давно стала личным «кутюрье» для внучки – сшила целую серию концертных костюмов. Девушка около 10 лет занимается вокалом и часто выступает. Платье на выпускной после 9-го класса – тоже авторства бабушки. К слову, азы швейного мастерства Нина Юрусова постигала на уроках труда в той же сельской школе, из которой сегодня выпускается ее внучка.

В парадной форме, с аксельбантами получают аттестаты об окончании суворовского училища эти юноши. Будучи шестилетним ребенком, Илья Целовальник увидел парад ко Дню Независимости по телевизору. Стройные ряды мужественных и дисциплинированных военных настолько впечатлили мальчика, что это определило его судьбу. Сегодня Илья – выпускник Суворовского училища. За плечами пять лет учебы. Впереди новые цели. Юноша готовится к поступлению в Академию МВД.

Илья Целовальник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Мы вообще с детства патриоты своей Родины, но становимся лучше, лучше, лучше с каждым днем. Стали намного серьезнее, все старше, мужественнее. Планы на будущее? Поступаю в Военную академию на факультет внутренних войск. В выборе Илью поддержали близкие. К тому же в семье уже есть будущий офицер. Старший брат – курсант факультета внутренних войск. Сердце мамы переполнено гордостью за своих сыновей.

В 2025 году школы Минского района покидают более тысячи 11-классников, среди которых 73 медалиста. Сегодня ребята приглашены на районный выпускной. В особой атмосфере с акцентом на дворцовые традиции проходит их последний школьный вечер. Особые слова благодарности звучат в адрес педагогов, которые на протяжении многих лет помогали ученикам раскрывать их таланты.