Взятка в 200 тысяч долларов. КГБ задержал помощника Президента Сергея Ровнейко

Новости Беларуси. КГБ задержал помощника Президента Сергея Ровнейко.

Об этом сообщает пресс-служба КГБ. В результате проведения по поручению Президента оперативно-разыскных мероприятий был задержан помощник главы государства – инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко. Его задержали с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Должностное лицо попало в поле зрения оперативных подразделений более года назад из-за информации о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, которые входят в его компетенцию.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности мужчины. Сергей Ровнейко был задержан с деньгами в руках при получении очередной взятки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК РБ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания.

Устанавливаются все факты и участники противоправной деятельности.