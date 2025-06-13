В Молодечно стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии
Традиции, которые передают из поколения в поколение. Познакомиться с национальными истоками нашего народа можно в Молодечно. Там сегодня, 13 июня, официально стартовал 24-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Церемонии открытия и закрытия в этом году – большие концерты-посвящения выдающимся белорусским творцам. Сердцем важного музыкально-поэтического праздника стал сам город и его главные сценические площадки – Дворец культуры и Амфитеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша съемочная группа работает на праздничных локациях и готова поделиться самыми яркими событиями.
Традиционно гостей собирает Летний амфитеатр. Здесь уже ощущается праздничное настроение, много гостей и любителей белорусского слова. Молодечно в 24-й раз превратился в большую праздничную площадку. Церемонии открытия и закрытия в этом году – это концерты-посвящения выдающимся белорусским музыкантам Олегу Елисеенкову и Владимиру Мулявину.
Михаил Рассоха, художественный руководитель и главный дирижер Национального академического концертного оркестра имени М.Я. Финберга:
Олег Елисеенков – человек, который учился в этом городе. Его сердце и душа в этом городе и в фестивале, который проводится на этой земле. И, конечно же, сегодняшнее открытие для нас очень важно, что мы вспоминаем это имя.
Если главные локации фестиваля – Дворец культуры и Летний амфитеатр, то в центре внимания – Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. 20 талантливых вокалистов со всей страны готовы показать свое мастерство: подобран репертуар, созданы образы. Накануне прошла жеребьевка участников, где они вытянули свой порядковый номер выхода на сцену.
Елизавета Дащинская, участница Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни (Борисов):
Для молодых вокалистов, тех, кто связан с этой сферой, это колоссальный опыт, так как здесь вы поете не просто под минусовку, а также вы взаимодействуете с оркестром непосредственно.
Сердцем важного музыкально-поэтического форума стал сам город. Творческие встречи с артистами, презентации книг, выставки, тематические концерты.
Ольга Скоринова, солистка Национального академического концертного оркестра имени М.Я. Финберга:
Я исполняла произведения Виктора Войтика «Мемориал «Хатынь» и Сергея Хвощинского «Фреска «Хатынь». Это не просто произведения, они включены в специальную программу концертную «Музыка памяти».
Свыше 70 ярких мероприятий: концерты, творческие встречи и презентации. И везде читаются наши мотивы. Чем так дорожит каждый белорус.
Подробности в видео.