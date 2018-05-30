«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок

Новости Беларуси. Знаковый день для тысяч молодых белорусов. Последний звонок если для самих выпускников – это долгожданный и яркий праздник, то для их учителей и родителей – повод еще раз поволноваться за будущее тех, кто вот-вот вступит во взрослую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экзамены, выбор будущей профессии, поступление – всё это уже близкое завтра для нынешних одиннадцатиклассников. По всей стране их чуть более 55 тысяч. Сейчас они спешат в школу, где с минуты на минуты прозвенит последний звонок.