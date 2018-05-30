«11 лет пролетели очень быстро». Выпускники школ собрались в школах, чтобы услышать последний звонок
Новости Беларуси. Знаковый день для тысяч молодых белорусов. Последний звонок если для самих выпускников – это долгожданный и яркий праздник, то для их учителей и родителей – повод еще раз поволноваться за будущее тех, кто вот-вот вступит во взрослую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экзамены, выбор будущей профессии, поступление – всё это уже близкое завтра для нынешних одиннадцатиклассников. По всей стране их чуть более 55 тысяч. Сейчас они спешат в школу, где с минуты на минуты прозвенит последний звонок.
Глеб Дапкюнас, выпускник средней школы № 10 Минска:
11 лет пролетели очень быстро – начиная от 1-го класса и заканчивая 11-м. Это первая любовь, первые друзья. Это экзамены, это волнение. Но эти 11 лет были невероятно насыщенными.
Екатерина Андрухова, выпускник средней школы № 10 Минска:
У меня в школе было очень много приятных моментов, которые я запомню навсегда, буду вспоминать, смотреть наш выпускной альбом, смотреть фотографии. Общаться с друзьями, с которыми я здесь познакомилась, навещать учителей.
Алла Насевич, директор средней школы № 10 Минска:
Как сложится дальнейшая судьба каждого нашего ученика, важно не только для семьи, но и для страны. Мы пытались все эти 11 лет воспитывать настоящих патриотов, хороших людей, хороших специалистов. Всё теперь зависит только от наших детей. Всё зависит от того, как успешно они сдадут выпускные экзамены, как успешно они справятся с централизованным тестированием.
Впервые состоится общий для всех белорусов праздник «Последний звонок». В «Минск-Арене» вечером 30 мая соберутся выпускники Минска и регионов. Вместе они отметят завершение учебного года.