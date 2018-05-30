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«Самое главное, чтобы праздник состоялся, и у всех было солнечное настроение». Какой будет программа выпускных вечеров

30 мая 2018 09:31
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Сегодня во всех школах страны прозвенит последний звонок. И, несмотря на такое символическое прощание, визиты в школу не заканчиваются. Ведь впереди ещё экзамены и потом, пожалуй, самое ожидаемое событие – выпускной. 

«Самое главное, чтобы праздник состоялся, и у всех было солнечное настроение». Какой будет программа выпускных вечеров-1

Выпускные вечера пройдут в белорусских школах в основном 9 и 10 июня. В эти прекрасные дни на всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, школьников будут сопровождать педагоги и родители. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома – Анна Рысевец.  

Какая основная программа выпускных вечеров? Есть ли в этом году какие-либо нововведения? Узнаете, посмотрев видеоматериал.  

# Праздники # общество # Анна Рысевец # Выпускной в Беларуси # Фотофакт

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