«Самое главное, чтобы праздник состоялся, и у всех было солнечное настроение». Какой будет программа выпускных вечеров

Сегодня во всех школах страны прозвенит последний звонок. И, несмотря на такое символическое прощание, визиты в школу не заканчиваются. Ведь впереди ещё экзамены и потом, пожалуй, самое ожидаемое событие – выпускной.

Выпускные вечера пройдут в белорусских школах в основном 9 и 10 июня. В эти прекрасные дни на всех мероприятиях, в том числе и на традиционной встрече рассвета, школьников будут сопровождать педагоги и родители.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома – Анна Рысевец.

Какая основная программа выпускных вечеров? Есть ли в этом году какие-либо нововведения? Узнаете, посмотрев видеоматериал.