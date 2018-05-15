15 мая. Что было: Визит Лукашенко: после Сочи – в Душанбе/Айтишники показали новинки/В Орше сожгли автопарк бизнесмена

Официальный визит в Таджикистан

После сочинского саммита ЕАЭС Александр Лукашенко взял курс на Таджикистан. Назвать рейс на Душанбе новым маршрутом язык не повернется: это уже третий визит сюда белорусского лидера. Первый был в 2000 году, второй – в 2011. Официальные визиты Эмомали Рахмона в Беларусь состоялись в 2001 и 2014 годах. Чтобы отношения между партнерами развивались стремительно, не скажешь. Скорее поддерживались. «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи», – заявил Александр Лукашенко таджикскому коллеге. Переговоры прошли. Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства, приняли совместное заявление. В документе отмечается, что переговоры прошли в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере. Стороны подтвердили готовность к укреплению политического диалога, наметили пути дальнейшего развития отношений.

Таджикистан – страна, конечно, интересная. Кроме древних обычаев нас могут удивить и некоторые современные правила. Например, там существуют запреты для населения, которые покажутся странными. Но если вдуматься, можно найти логику. Для многих таджикских семей расходы на различные торжества не по карману. Семьи – многодетные. Каждого ребенка проводи в первый класс, потом на «выпускной», каждому организуй свадьбу. На все нужны немалые деньги. А по среднемесячной зарплате страна на последних местах в СНГ – 180 долларов. Поэтому введен запрет на дорогостоящие праздники.

Что нельзя в Таджикистане. Поскольку в восточной семье обычно на торжества приглашали всю родню, введено ограничение на количество гостей и время застолья. Свадьба должна праздноваться в выходные дни с 8.00 до 22.00 и в будни с 18.00 до 22.00. Похороны – без поминального стола, в том числе «на третий день», «сорок дней» и «годовщину». В школах запрещены мероприятия для выпускников 9 и 11 классов. Значит, родителям нет нужды тратиться на цветы, костюмы-платья, подарки учителям, кафе и лимузины. Девочкам нельзя носить в школах хиджабы, короткие или обтягивающие юбки. Но допускаются национальные платки и тюбетейки. Молодым людям запрещено отращивать бороду и длинные волосы. Запрещается носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями или с изображением государственной символики других стран. Так что таджикского школьника в майке с белорусским гербом мы вряд ли встретим.

IT: летая в космос, не забывать о простом

В Минске открылась выставка «ТИБО-2018» – праздник для продвинутых юзеров. В этом году она собрала более сотни компаний из 15 стран. Запланированы деловая программа, конкурсы стартапов и, конечно, интернет-премия, для участия в которой подано около 300 заявок. Как обещают организаторы, на выставке – так это бывало и прежде – можно познакомиться с новейшими разработками, множеством всяких любопытных гаджетов. Главное место отведено экспозиции «IT-страна Беларусь». Как сказал министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, «все могут посмотреть реальные достижения, которые есть в цифровой трансформации как реального сектора, так и социального блока».

Верно, Беларусь достигла больших высот в IT- сфере. И этим надо гордиться. Без иронии. Но летая «в космос», нельзя забывать о земле. В наших районных конторах о цифровизации разве что только слышат. На днях пришлось обратиться в Несвижский ЗАГС за получением копии документа для последующего оформления наследства. Сотрудница устала листать пыльные толстенные книги, пока нашла нужную запись 60-летней давности. И так, уверен, почти повсеместно. Страна широко шагает в мир новых технологий, ставит рекорды. Но надо бы нам и на свою грядку больше обращать внимания, активнее внедрять «цифру» в повседневную жизнь.

Месть огнем или черная зависть

Это взялись выяснять оршанские следователи по факту поджога двух дорогих автомобилей семьи местного бизнесмена. Минувшей ночью Jaguar XF и Mercedes GL сгорели синим пламенем во дворе дома по проспекту Текстильщиков. Ущерб оценили в 140 тысяч рублей. Кто поджег? Зачем? Оршанским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело. Ведется допрос потерпевших и свидетелей, назначены экспертизы, которые помогут установить причину. Кстати, на Витебщине поджоги машин – не первый случай. В начале года сожгли авто местного блогера, который пописывал о недостатках в работе витебских СТО.



В.Д.