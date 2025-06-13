В Минске чествовали гандбольный клуб «СКА-Минск»

Чемпионов Беларуси – гандбольный клуб СКА – чествовали сегодня, 13 июня, в Минской ратуше. Столичная команда смогла добиться своей 11-й победы в отечественном розыгрыше спустя 23 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

СКА – это история и традиции. Основоположником великой победной эпохи, бесспорно, считается заслуженный тренер СССР и Беларуси Спартак Миронович. Неслучайно именно мэтр был в центре внимания Министерства спорта и туризма. 11 игроков команды-победительницы этого года – воспитанники школы именитого наставника. Почетных грамот Минского городского исполнительного комитета удостоились тренеры и спортсмены клуба, среди которых главком «армейцев» Дмитрий Никуленков и лучший игрок сезона Алексей Ермаков. Получить награду из рук мэра города Владимира Кухарева – огромная честь и ответственность.

Алексей Ермаков, чемпион Беларуси по гандболу: Конечно, очень классно, что все знают, все помнят, все смотрят. Очень приятно. СКА – это все. Не знаю, как объяснить, но наша школа самая лучшая, оттуда выпускаются хорошие игроки. Моя школа ассоциируется со Спартаком Петровичем Мироновичем.

Андрей Крайнов, председатель гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Очень приятно, когда руководство города увидело наши успехи, нашу победу и пригласило нас на такое мероприятие. Поэтому огромное им спасибо за поддержку, за то, что помогают клубу существовать, жить и развиваться. Хотелось бы повторить успех и немножко, скажем так, занять более высокие места в «СЕХА-лиге». Хотелось бы ее выиграть на следующий год.

У «армейцев» начинается новая эпоха, сегодняшние победители – это молодые ребята, которым удалось переписать историю отечественного чемпионата. И, возможно, именно они смогут повторить успех тех, кто представлял Беларусь на золотом олимпийском пьедестале.