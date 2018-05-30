Выплата долгов, вступление в ВТО и экономика по образу чешской: главные вопросы парламента Беларуси к правительству

Новости Беларуси. От вступления в ВТО до развития частной инициативы – правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат белорусского парламента. Евгений Горин с подробностями в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Один раз в месяц резервируется день для вопросов депутатов правительству. И сегодня, в среду, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский ответил на все накопившиеся вопросы парламентариев. Вначале информация о работе экономики. За первый квартал в страну поступил 1 миллиард 300 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций (это больше, чем за весь 2017 год). А ВВП прирос почти на 5 %.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Обеспечена своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий населению, исполнены все социальные обязательства. Восстановлен рост доходов населения. По итогам первого квартала доходы выросли на 7,6 %, а заработная плата почти на 14 %. Обычно такие заседания проходят в Овальном зале, но там сейчас ремонт. Поэтому депутаты и сенаторы собрались в зале Совета министров. Электронной системы голосования и регистрации нет, так что все по старинке: есть вопрос – тянут руку вверх.

Виктор Чайчиц, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Одна из задач, на которые вы обратили внимание – то, что нам предстоит решить – это проблема долгов. Василий Матюшевский:

Мы сейчас проводим достаточно большую работу с привлечением международных экспертов по созданию так называемого долгового рынка. Мы считаем, что любой имеющийся дол может быть куплен и продан. На всякий товар есть свой купец, просто нужно понять, какая справедливая оценка может быть. Ведется серьезная работа. Это потребует, конечно, очень серьезных изменений в нашем законодательстве.

В правительстве ратуют за новую региональную политику. Первый шаг – план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. В нем более 1500 инвестиционных проектов, а реализация позволит экономике ежегодно прирастать до 2 %. Кстати, прозвучало и интересное пожелание: построить экономику по образу чешской. Наши страны во многом похожи, но работа с инвесторами в регионах идет вяло.

Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

На самом деле субвенции, выделяемые из республиканского бюджета, в рамках это программы очень незначительны. Если взять 2018 год, то это только два сельскохозяйственных объекта в одном из семи районов региона. Василий Матюшевский:

Одна из точек роста, коллеги, это развитие предпринимательства и раскрепощение деловой инициативы. Понимаете, мы настолько привыкли к госинвестициям, а потом удивляемся, почему они недостаточно эффективны, почему у нас такой накопленный долг. Прозвучал вопрос о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации.