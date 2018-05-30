Выплата долгов, вступление в ВТО и экономика по образу чешской: главные вопросы парламента Беларуси к правительству
Новости Беларуси. От вступления в ВТО до развития частной инициативы – правительство ответило на вопросы депутатов и сенаторов на совместном заседании двух палат белорусского парламента. Евгений Горин с подробностями в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Горин, СТВ:
Один раз в месяц резервируется день для вопросов депутатов правительству. И сегодня, в среду, первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский ответил на все накопившиеся вопросы парламентариев.
Вначале информация о работе экономики. За первый квартал в страну поступил 1 миллиард 300 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций (это больше, чем за весь 2017 год). А ВВП прирос почти на 5 %.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Обеспечена своевременная выплата зарплат, пенсий, пособий населению, исполнены все социальные обязательства. Восстановлен рост доходов населения. По итогам первого квартала доходы выросли на 7,6 %, а заработная плата почти на 14 %.
Обычно такие заседания проходят в Овальном зале, но там сейчас ремонт. Поэтому депутаты и сенаторы собрались в зале Совета министров. Электронной системы голосования и регистрации нет, так что все по старинке: есть вопрос – тянут руку вверх.
Виктор Чайчиц, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Одна из задач, на которые вы обратили внимание – то, что нам предстоит решить – это проблема долгов.
Василий Матюшевский:
Мы сейчас проводим достаточно большую работу с привлечением международных экспертов по созданию так называемого долгового рынка. Мы считаем, что любой имеющийся дол может быть куплен и продан. На всякий товар есть свой купец, просто нужно понять, какая справедливая оценка может быть. Ведется серьезная работа. Это потребует, конечно, очень серьезных изменений в нашем законодательстве.
В правительстве ратуют за новую региональную политику. Первый шаг – план новой индустриализации регионов Беларуси до 2025 года. В нем более 1500 инвестиционных проектов, а реализация позволит экономике ежегодно прирастать до 2 %. Кстати, прозвучало и интересное пожелание: построить экономику по образу чешской. Наши страны во многом похожи, но работа с инвесторами в регионах идет вяло.
Татьяна Конончук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
На самом деле субвенции, выделяемые из республиканского бюджета, в рамках это программы очень незначительны. Если взять 2018 год, то это только два сельскохозяйственных объекта в одном из семи районов региона.
Василий Матюшевский:
Одна из точек роста, коллеги, это развитие предпринимательства и раскрепощение деловой инициативы. Понимаете, мы настолько привыкли к госинвестициям, а потом удивляемся, почему они недостаточно эффективны, почему у нас такой накопленный долг.
Прозвучал вопрос о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации.
Андрей Рыбак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Вы прокомментировали в прессе, что Беларусь уже практически завершила переговоры со всеми странами-участницами ВТО о присоединении, остались только вопросы с Соединенными Штатами.
Василий Матюшевский:
Маловероятно, что в этом году этот процесс будет завершен. Хотя мы приложим максимум усилий, чтобы в самое ближайшее время эта работа была завершена.
Что же касается стиля и методов работы, то Михаил Мясникович предложил менять систему взаимодействия правительства и парламента. Когда выступления были чисто информационными, то формат «трибуна-зал» вполне подходил. Но сегодня речь идет в основном об обсуждении конкретных предложений, поэтому нужны новые подходы.